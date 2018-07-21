هیات رسیدگی به تخلفات، رای به تغییر مدیر مدرسه ای در منطقه ۱۴ داد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز تعدادی از دانش آموزان و اولیا آنها در اعتراض به تغییر مدیر مدرسه دهخدا در منطقه ۱۴ تهران مقابل ساختمان آموزش و پرورش شهر تهران در میدان فلسطین تجمع کردند. به گفته آنها با تغییر مدیر مدرسه و معرفی مدیر جدید در این مدرسه دولتی در مقطع متوسطه، برخی از دبیران نیز اعلام کرده اند که جا به جا خواهند شد و اعتراض اولیا نسبت به این تغییرات گسترده احتمالی در مدرسه است.

علیرضا راهپیما رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط عمومی آموزش‌ و پرورش شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چرایی تغییر مدیر مدرسه در این زمان از سال تحصیلی گفت: تنها توضیحی که می توانم بدهم این است که این مدیر به دلیل تخلف جا به جا شده است و جا به جایی وی ربطی به مدیر منطقه ندارد و هیات تخلفات رای به این کار داده است و ما هم نمی توانیم در این رای دخالتی داشته باشیم. این نوع اعتراضات نیز نوعی مقاومت در برابر رفتارهای قانونی است. اگر قرار باشد در برابر هر رای قانونی مقاومت کنیم دیگر چیزی به نام بازرسی معنی ندارد.

وی ادامه داد: الان کسانی که در اعتراض به این جا به جایی اینجا آمده اند قرار است مدیرکل آموزش و پرورش تهران را ببینند و در جریان توضیحات وی قرار بگیرند. نظر شخص من هم این است که این گونه رفتارها قابل توجیه نیست. گاهی جا به جایی یک مدیر بر مبنای سلیقه مدیر بالادستی است که این اعتراض قابل درک است اما اینکه طبق یک رای صادر شده این اتفاق بی افتد اگر قرار است اعتراضی هم بشود با ارائه مستندات و به همان مرجع تصمیم گیری باید صورت بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که شنیده شده برخی معلمان نیز تقاضای جا به جایی را مطرح کرده اند و این موضوع عملی است یا نه، بیان کرد: شخصا فرهنگیان می توانند تقاضای جا به جایی داشته باشند اما باید بر مبنای شرایط زندگی‌شان این تقاضا را ارائه دهند نه رفتن یک مدیر. اما اگر قصد و غرض به مسئولان بالادست باشد اتفاق خوشایندی نیست و در شان یک فرهنگی نیز نیست.