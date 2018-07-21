به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام تیم ها برای حضور در فصل جدید رقابتهای باشگاهی بسکتبال در حالی هفته گذشته به پایان رسید که تنها ۵ تیم به صورت رسمی آمادگی خود را به فدراسیون و کمیته مسابقات اعلام کردند. این در حالی است که به گفته مسئول این کمیته با وجود اتمام زمان مقرر و با لحاظ کردن یک سری از مشکلات و موانعی که تیم ها با آن روبرو هستند، اعلام آمادگی برای شرکت در مسابقات تا سه هفته قبل از آغاز فصل جدید بلامانع است.

ورژآبکاریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پتروشیمی، نفت آبادان، شهرداری گرگان، پارسای مشهد و رعد پدافند دزفول پنج تیمی هستند که حضور خود را در فصل جدید رقابتهای لیگ برتر بسکتبال قطعی کرده اند، گفت: البته تیم هایی هستند که به صورت شفاهی از حضور حتمی خود در مسابقات خبر دادند اما هنوز نامه رسمی مبنی بر این حضور از طرف آنها نگرفته ایم.

وی در این رابطه ادامه داد: دانشگاه آزاد و نفت امیدیه دو تیمی هستند که به صورت شفاهی برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کرده اند. از طرف نماینده دانشگاه آزاد خبر گرفته ایم که این تیم در هر دو بخش مردان و بانوان در لیگ برتر شرکت خواهد کرد و در حال حاضر هم پیگیر مکاتبات داخلی برای اعلام آمادگی رسمی به فدراسیون است. همین مراحل توسط مسئولان نفت امیدیه هم در حال پیگیری است.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال همچنین در رابطه با وضعیت قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته لیگ بسکتبال برای مسابقات امسال گفت: بابت حضور شهرداری تبریز تقریباً اطمینان داریم. ظاهراً مدیریت این باشگاه خارج از کشور به سر می برد اما از طرف معاون باشگاه خبر گرفته ایم که حضور شهرداری تبریز در لیگ ۹۷ قطعی است. به گفته وی مدیرعامل شهرداری تبریز موافقت خود را در این زمینه اعلام کرده است و در حال حاضر هم پروسه های داخلی برای اعلام آمادگی رسمی به فدراسیون در جریان است.

وی همچنین با بیان اینکه از طرف مهرام هیچ اطلاعی کسب نکرده ایم، تصریح کرد: صحبت هایی می شنویم اما هرگز از اینکه این تیم در فصل جدید مسابقات شرکت نداشته باشد، استقبال نمی کنیم. مهرام از تیم های باسابقه بسکتبال است و قطعاً حضورش مورد استقبال فدراسیون خواهد بود. امیدواریم به زودی خبری در این زمینه دریافت کنیم.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال همچنین با بیان اینکه نماینده شهر کرد هم خواستار حضور در لیگ ۹۷ شده است، گفت: البته بنا بر تاکید رئیس فدراسیون، این تیم بعد از جذب اسپانسر می تواند حضورش در لیگ را قطعی کند. نمی خواهیم تیمی را در جمع لیگ برتری ها بپذیریم که بعد از گذشت چند هفته از آغاز مسابقات، بازیکنانش به لحاظ قرارداد و دریافت حق و حقوق خود با مشکل مواجه شوند.

وی در مورد وضعیت تیم نیروی زمینی و اینکه این تیم چه شرایطی برای فصل جدید مسابقات دارد نیز گفت: نیروی زمینی درگیر مسائل مربوط به جابجایی و تغییر مدیریت است. فکر می کنم به همین دلیل است که هنوز هیچ اطلاعی از این تیم نگرفته ایم.

«با توجه به مجموع شرایط، به تیم ها فرصت دوباره ای برای اعلام آمادگی حضور در لیگ برتر داده می شود؟»، آبکاریان در پاسخ به این پرسش گفت: قطعاً چنین خواهد بود. تاریخی که برای اعلام آمادگی تیم ها مشخص کردیم (۲۷ تیرماه) صرفاً جهت برنامه ریزی های خودمان بود اما قاعدتاً با توجه به شرایط موجود، تیم ها همچنان فرصت دارند تا حضور خود در لیگ برتر را به صورت رسمی به ما اعلام کنند.

وی افزود: تا سه هفته قبل از شروع فصل جدید مسابقات، تیم ها می توانند برای اعلام آمادگی به فدراسیون اقدام کنند. در کل هیچ عجله ای در این زمینه نداریم و از حضور تیم ها تا ان زمان استقبال خواهیم کرد.

مسئول کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این پرسش که «قرار است فصل جدید لیگ برتر از چه تاریخی آغاز شود؟»، گفت: هنوز زمان دقیقی مشخص نکرده ایم اما اواسط مهرماه زمان مورد نظر برای آغاز مسابقات است.

آبکاریان در پایان گفتگو گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه سال گذشته یک هفته بعد از شروع مسابقات شاهد اضافه شدن تیم به جمع شرکت کنندگان بودیم، اظهارکرد: البته به این موضوع انتقاد کردیم اما مدیران و مسئولان باشگاه ها تقریباً همان هایی هستند که قبلاً بودند و به این وضعیت و اینکه خارج از زمان برای شرکت در مسابقات تصمیم بگیرند عادت کرده اند. البته شرایط اقتصادی تا حد زیادی در این زمینه تعیین کننده است. خیلی از آنها بر اساس وضعیت دلار تصمیم گیری نهایی در این زمینه را انجام می دهند به خصوص اینکه این موضوع در جذب بازیکن تاثیرگذار است.