به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر که امروز در جمع بازیکنان تیم فوتبال امید حاضر شده بود، گفت: از کمیته ملی المپیک، فدراسیون و بازیکنان میخواهم که برای این مهم تلاش کنند. فوتبال ما تنها فدراسیون ۵ ستاره به تعبیر اینفانتینو بوده و بهترین نتیجه جامهای جهانی را در گروه مرگ گرفتیم، بازیکنان ما در جام جهانی جنگیدند و کاری کردند ایران و ایرانی سربلند شوند.
وی تاکید کرد: انتظار من این است که تیم ملی امید مثل بازیکنان بزرگسال در جام جهانی بجنگد و مدال طلای جاکارتا را کسب کند و از حیثیت فوتبال و ورزش کشور دفاع کند. اینجا سرشار از استعداد است و هزاران نوجوان و جوانان با اراده در آن شناسایی می شوند تا در عرصهها و میادین بزرگ مبارزه کنند. ما وظیفه داریم این افراد را شناسایی کنیم و از ادارهکل ها خواسته ایم زمینه ظهور این افراد خلاق را فراهم کنند.
وزیر ورزش با بیان اینکه باز هم تاکید میکنم که در کلکسیون فوتبال صعود به المپیک و موفقیت در جاکارتا را کم داریم، ادامه داد: همانطور که در جام جهانی موفق شدیم و همه شاهد بودند برای اولین بار مقام معظم رهبری با وجود شکست از بازیکنان حمایت کردند. شما دیدید در بازی با پرتغال تا مرز صعود بودیم ولی امیدوار هستیم که در جام جهانی آینده به دور بعد صعود کنیم.
وی افزود: تیمهای ملی ما در چند وقت اخیر موفقیتهای خوبی کسب کردند و در کلکسیون موفقیتهای فوتبال کشورمان صعود به المپیک را خالی داریم. فعلاً ۴۲ سال و تا المپیک ۴۴ سال میشود که تیم امید به المپیک راه پیدا نکرده هر چند که دستاوردهایی مثل قهرمانی در آسیا داشتیم اما فکر میکنم با تدابیر اتخاذ شده از سوی وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال و با هماهنگی کمیته ملی المپیک همه ظرفیتهای لازم را برای رشد و توسعه قرار دادیم و این روند را دنبال میکنیم. دور بودن از حاشیهها و پرداختن به ورزش چه در بُعد قهرمانی و چه در بُعد همگانی از سیاستهای ما است که همسو با سیاستهای دولت آن را با جدیت پیگیری میکنیم. خوشبختانه در رشتههای کشتی، ووشو، کاراته، وزنهبرداری، والیبال نشسته و ... خبرهای خوبی را به صورت مرتب میشنویم.
به گزارش مهر، پس از پایان صحبتهای وزیر ورزش با ملی پوشان، بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم ملی امید برای سلطانی فر دست زدند، در پایان هم سلطانیفر خطاب به رضا شاهرودی گفت: او که رضا مالدینی است! در همین لحظه بازیکنان دوباره برای وزیر ورزش دست زدند و وی را تشویق کردند.
سلطانیفر تصریح کرد: این موفقیتها و خبرهای خوب نتیجه همگرایی دستاندرکاران ورزش است که همراه با سیاستهای دولت این موارد را با جدیت پیگیری میکنیم تا با دور بودن از حاشیهها بتوانیم زمینه موفقیت تیم ملی را فراهم کنیم و ملت ایران خوشحال و خشنود شوند. من از چند جهت به تیم امید، امیدوارم چرا که این تیم کادر فنی خوبی دارد و از بازیکنان باکیفیتی هم بهره میبرد که همگی پرانرژی هستند. از طرف دیگر فدراسیون فوتبال در تلاش است تا این تیم موفق شود و ما امیدوار به درخشش این تیم در جاکارتا هستیم.
وی یادآور شد: شرایط سنی بازیکنان هم به گونهای است که میتوانند هم در المپیک ۲۰۲۰ حضور داشته باشند و هم در رده بزرگسالان فعالیت کنند. ما امیدواریم که با همین مجموعه تا المپیک به خوبی پیش برویم و همانطور که تیم ملی در جام جهانی با وجود اینکه خیلیها میگفتند در گروه مرگ قرار داریم و زنگ تفریح میشویم موجب افتخار ملت شوید تا این تیم در المپیک ۲۰۲۰ نتایج خوبی بگیرد و همین بازیکنان بتوانند استخوانبندی تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۲ را فراهم کنند.
وزیر ورزش درباره اینکه برخی از باشگاهها به تیم ملی بازیکن نمیدهند، گفت: این مسائل بین فدراسیون فوتبال و باشگاهها است و فدراسیون با جدیت به دنبال حل این مسائل است. از طرفی لیگ برتر در حال آغاز شدن است و باشگاهها ملاحظاتی دارند اما اولویت تیمهای ملی هستند و باید همکاری کنیم تا تیم نوجوانان، تیم جوانان، تیم امید و تیم بزرگسالان به موفقیت برسند و نتیجه بگیرند البته رئیس فدراسیون فوتبال و هیأت رئیسه آن در حال تعامل هستند تا این مسأله حل شود.
وی همچنین در خصوص وضعیت سربازی بازیکنان تیم امید هم تصریح کرد: همانطور که مشکل سربازها تا حالا حل شده باز هم این مسأله به خوبی انجام میشود.
مسعود سلطانی فر در پاسخ به سؤالی مبنی بر بحث تمدید قرارداد کیروش تمدید خواهد شد یا خیر، گفت: این مسأله توسط فدراسیون و ریاست آن پیگیری میشود و اخبار و اطلاعات را از آنها میشنویم این مسائل به فدراسیون فوتبال ارتباط دارد.
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