اهدای جایزه مهرگان طلایی در سال آینده

علیرضا زرگر بانی جایزه ادبی مهرگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این جایزه ادبی در بدو ورود به بیست و یکمین سال برگزاری خود اقدام به اهدای جایزه‌ای ویژه با عنوان «مهرگان طلایی» خواهد کرد، عنوان داشت: جایزه «مهرگان طلایی» جایزه‌ای است که به برترین اثر داستانی از میان آثار برگزیده و دریافت‌کنندگان تندیس مهرگان، تقدیرشده‌ها و تحسین‌شده‌های بخش رمان در طول دو دهه برگزاری این جایزه اهدا خواهد شد. این جایزه در واقع جایزه‌ای برای انتخاب برگزیده ۲۰ سال جایزه «مهرگان ادب» در بخش رمان از سال‌ ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۷ است.

وی با بیان اینکه داوران این رویداد از میان داوران ادوار این جایزه ادبی که در قید حیات هستند انتخاب خواهد شد، ابراز امیدواری کرد در پاییز سال آینده این جایزه بتواند برگزیده خود را معرفی کند و همزمان با این معرفی نشستی سه روزه برای بررسی مسائل ادبیات ایران در ادوار گذشته نیز برگزار خواهد شد.

به گفته زرگر فعالیت‌های اجرایی برای اهدای این جایزه ادبی از پاییز سال جاری آغاز خواهد شد.

زرگر با اشاره به شباهت این جایزه با جایزه بوکر طلایی که به تازگی اهدا شد، عنوان داشت: ما ایده اولیه این جایزه را حدود پنج سال پیش در ذهن داشتیم تا اینکه این روزها کم‌کم به مرحله اجرایش نزدیک می‌شویم. البته جایزه بوکر به دلیل ادوار طولانی اهدای خود، تصمیم گرفته بوکر طلایی را به صورت دهه به دهه اهدا کنند اما ما با مشورت‌هایی که داشتیم به دلیل اینکه تحول ویژه‌ای در دو دهه اخیر در ادبیات داستانی ایران شاهد نبوده‌ایم، این جایزه را به برگزیده برگزیدگان ادوار مهرگان اهدا خواهیم کرد.