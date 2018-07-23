به گزارش خبرگزاری مهر، نشر انگلیسی «مارکوزیا»(Markosia) مجموعه‌ چهار جلدی رمان گرافیکی «جمشید» نوشته اشکان رهگذر و تولید شده در استودیو هورخش را تا ماه آینده در کشورهای انگلیسی زبان منتشر می‌کند.

رمان‌های گرافیکی «جمشید» به عنوان پیش درآمدی برای انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» در استودیو هورخش تولید شدند. این مجموعه چهار جلدی که تاکنون سه جلد از آن در ایران منتشر شده با برداشتی آزاد از شاهنامه فردوسی، قصه دوران پادشاهی جمشید را به تصویر می‌کشند.

نشر«مارکوزیا» که دفتر اصلی آن در لندن است و به شکل تخصصی از سال 2005 در زمینه انتشار رمان گرافیکی(گرافیک نوول) و کمیک فعالیت می‌کند، این مجموعه رمان را به شکل آنلاین در سایت آمازون و دیگر سایت‌های معروف فروش کتاب آنلاین و به شکل فیزیکی در کشورهای انگلیسی زبان از جمله آمریکا، انگلستان و استرالیا منتشر می‌کند.

استودیو انیمیشن هورخش از سال 1384 در زمینه تولید آثار انیمیشنی، رمان‌های گرافیکی و بازی فعالیت می‌کند و انیمیشن سینمایی «آخرین داستان» نخستین انیمیشن بلند سینمایی این استودیو است که با برداشتی آزاد از شاهنامه به روایت قصه ضحاک، کاوه آهنر و آفریدون می‌پردازد.