خانه هنرمندان: شهرداری بدون هماهنگی بازارچه زده است/ نامه بی پاسخ

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی خانه هنرمندان ایران در پی انتشار خبر «برپایی بازارچه دیوار به دیوار سالن تئاتر» در خبرگزاری مهر که به راه اندازی بازارچه ای در مجاورت تماشاخانه ایرانشهر می پرداخت، توضیحاتی را ارایه داد.

در متن این توضیحات چنین آمده است:

«پیرو درج خبری با عنوان «برپایی بازارچه دیوار به دیوار سالن تئاتر» در خبرگزاری مهر در تاریخ ۹۷/۴/۳۰، خانه هنرمندان ایران لازم می دارند برای روشن شدن اذهان عمومی به ۲ نکته اشاره کند:

۱- برگزاری بازارچه در پارک هنر خانه هنرمندان ایران، در ضلع غربی تماشاخانه ایرانشهر، توسط شهرداری منطقه ۶ بدون نظر این مجموعه فرهنگی و هنری بوده است که موجب ازدحام جمعیت شده و مشکلاتی را برای مجموعه تماشاخانه ایرانشهر به وجود آورده است، در حالی که این بازار می توانست در ضلع شمالی پارک هنرمندان ایران برگزار شود.

۲- مجید رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و رئیس تماشاخانه ایرانشهر طی نامه ای به شهردار محترم منطقه از مشکلات به وجود آمده از برگزاری این بازارچه گله مند شده و درخواست انتقال فوری نمایشگاه را نموده است اما این نامه تاکنون بدون پاسخ مانده است.»