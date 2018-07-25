به گزارش خبرنگار مهر، رمان ناخوشاحوال نوشته آلبرتو باررا تیسکا نویسنده و روزنامهنگار اهل آمریکای جنوبی که از توسط شقایق قندهاری ترجمه و از سوی نشر قطره منتشر شده است، به چاپ دوم رسید.
باررا تیسکا که در زمره یکی از دو روزنامهنگار نویسنده زندگینامه هوگو چاوز بوده است، جدای از روزنامه نگار در شعر و تاریخ نیز صاحب آثاری است و از نویسندگان مطرح آمریکای لاتین در دوران معاصر به شمار میرود.
این رمان به گفته مترجم آن اگرچه به ظاهر با درون مایه بیماری و درد نوشته شده است، اما نویسنده در آن موفق شده این رنج و عذاب انسانی را به صورت خیلی درونی شده در بطن اثرش بازگو کند، و در کنار آن تیسکا با پرداختن به عشقی قدیمی که دورهاش به پایان رسیده، به نوعی کمک میکند تا بار سنگین بیماری و اندوهی که به همراه دارد، تلطیف و کمرنگ شود.
این رمان را نشر قطره برای نخستین بار در سال جاری منتشر کرده است و این روزها پس از کمتر از سه ماه به چاپ دوم رسیده است.
این اثر نخستین اثر ترجمه شده از این نویسنده به زبان فارسی به شمار میرود.
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