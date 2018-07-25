به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، در صورتی که بازی سازی بخواهد بازی مورد نظر خود را برای گوشیهای هوشمند یا تبلتها در فروشگاههای دیجیتالی رسمی عرضه کند، در هنگام بارگذاری بازی نیازمند پرکردن پرسشنامه خوداظهاری رده سنی در خصوص بازی است.
در صورتی که پرسشنامه خوداظهاری هنوز در فروشگاه دیجیتالی پیاده سازی نشده، تا زمان پیادهسازی توسط صاحبان فروشگاه، بازی شما پس از عرضه توسط نظام ردهبندی سنی بازیهای رایانهای بررسی میشود. به این ترتیب جهت آگاهی از رده احتمالی بازی خود میتوانید به این پرسشنامه مراجعه کرده و از رده سنی احتمالی بازی آگاه شوید. اگر بازی دارای محتوایی باشد که ممکن است رده سنی دریافت نکند، این مسئله توسط پرسشنامه به شما اطلاع داده می شود.
بازیسازان می توانند از طریق مراجعه به صفحه https://www.ircg.ir/EsraCal.html از این پرسشنامه استفاده کنند. نیاز به تاکید است که رده سنی اعلام شده توسط پرسشنامه حدودی بوده و پس از انتشار بازی در فروشگاه های دیجیتالی، نظام ارزیابی و رده بندی سنی بازی های رایانه ای؛ نتیجه ی پرسشنامه را با محتوای بازی مطابقت خواهد داد و در صورت مغایرت این رده سنی اصلاح می شود.
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