دیدار یاران قدیمی فوتبال ایران پیش از هفته اول

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی و علی دایی در حاشیه نشست خبری امروز سرمربیان سایپا و سپیدرود خوش و بش گرمی را در سازمان لیگ فوتبال ایران با یکدیگر داشتند.

عزیزی که برای نخستین بار هدایت سپیدرود رشت را بر عهده گرفته است در راهروهای سازمان لیگ فوتبال با سرمربی سایپا برخورد کرد تا ستاره های اسبق فوتبال ایران همدیگر را در آغوش بگیرند و برای دقایقی جویای احوال یکدیگر شوند.

دایی در گفتگوی کوتاه خود با عزیزی برای وی آرزوی موفقیت کرد تا بتواند در سپیدرود نتایج خوبی را کسب کند.

تیم فوتبال سایپا ساعت ۲۰.۴۵ فردا پنجشنبه در هفته نخست هجدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه دستگردی به مصاف سپیدرود رشت می رود.