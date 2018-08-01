۷۰ درصد از ضبط «ماهی و برکه» تمام شد/ آگاهی با «پشت دیوار سکوت»

آرش برومند صدابردار سینما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین فعالیت های خود گفت: در حال حاضر ۲ فیلم سینمایی با عنوان «پشت دیوار سکوت» به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی و «قرارمون پارک شهر» به کارگردانی فلورا سام را آماده اکران دارم که به زودی روی پرده می روند.

وی افزود: در فیلم سینمایی «پشت دیوار سکوت» به روشنی به موضوع بیماری ایدز پرداخته و گزارش هایی درباره آن ارایه می شود به طوری که بسیاری با تماشای آن می توانند اطلاعاتی درباره این بیماری کسب کنند زیرا در حال حاضر بسیاری، از افرادی که دچار بیماری ایدز شده اند، دوری می کنند برای مثال به آنها دست نمی دهند و یا حتی حاضر نیستند تماسی با آنها داشته باشند در حالی که با تماشای این فیلم افراد می توانند متوجه شوند راه های انتقال این بیماری چیست.

برومند عنوان کرد: ما پیش از آغاز فیلمبرداری این اثر به تحقیق درباره بیماری ایدز پرداختیم و با بسیاری از کسانی که دچار این بیماری شده بودند گفتگو کردیم به طوری که می توانم بگویم این تحقیقات و گفتگوها باعث افزایش سطح آگاهی من نسبت به این بیماری شد.

وی با اشاره به اینکه کار در این پروژه سخت بود، عنوان کرد: کار در این فیلم هم به لحاظ صدابرداری و هم به لحاظ فیلمبرداری کار سختی بود چون ما با پرسوناژ های زیادی روبرو بودیم و تعدد لوکیشن هم داشتیم.

این صدابردار با اشاره به دیگر اثرش با عنوان «قرارمون پارک شهر» بیان کرد: این فیلم از ۲۸ مردادماه در سینماهای فرانسه به نمایش عمومی درمی آید ضمن اینکه این اثر، فیلم عاشقانه است که فلاش بک هایی به جنگ دارد اما در نهایت اتفاقات روزمره یک شخص را روایت می کند.

وی با بیان اینکه این روزها مشغول کار در فیلم سینمایی «ماهی و برکه» به کارگردانی علی براتی است، عنوان کرد: تاکنون حدود هفتاد درصد از فیلمبرداری این اثر به پایان رسیده است و فکر می کنم حدود ۱۰ روز دیگر کار ضبط آن به طور کامل به پایان برسد البته ما این روزها در منطقه اقلید استان فارس مشغول فعالیت هستیم اما چند روزی برای ادامه ضبط به یک کشور دیگر می رویم.

برومند عنوان کرد: علی براتی کارگردان این اثر به خوبی کار خود را بلد است اصلا به طور کلی این روزها قضیه فیلم اولی ها تغییر کرده است و به خوبی بر کار خود اشراف دارند در واقع من فکر می کنم آنها فیلم اول خود را در ذهنشان می سازند به همین دلیل در جریان تولید حرفه ای عمل می کنند.

وی در پایان گفت: با آنکه «ماهی و برکه» در شهرستان فیلمبرداری می شود و تولید آن در زمانی اتفاق افتاد که نرخ دلار افزایش پیدا می کرد اما ما امکانات خوبی برای فعالیت داریم.