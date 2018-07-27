به گزارش خبرنگار مهر، اولین شب از چهارمین حراج ملی شامگاه ۴ مردادماه از ساعت ۱۹:۵۰ با اجرای پژمان بازغی در مرکز همایش های بین المللی رایزن برگزار شد. در این مراسم که تا ساعت ۲۲:۴۰ ادامه داشت، ۸۷ اثر چکش خورد.

سالن مرکز همایش های بین المللی رایزن نیمه پر بود و پژمان بازغی که اولین بار بود اجرای یک حراج را تجربه می کرد، تمام سعیش را می کرد تا شور و هیجانی میان حاضران بیندازد.

آغازگر مراسم چهارمین حراج ملی، تکه ای از پرده کعبه بود که مزین به ذکر لااله الا الله محمد رسول الله بود. این اثر که ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۸۵ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی نقاشی خط توحید خلیل آذر که در سال ۱۳۹۶ خلق شده و با قیمت پایه یک میلیون تومان در حراج ملی حضور داشت، ۹ میلیون تومان فروخته شد.

مرقع ۱۲ برگی دوره صفوی که ۲۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، به قیمت ۳۳ میلیون تومان به فروش رفت.

تابلوی خوشنویسی متعلق به دوره قاجاری که توسط محمدتقی حکاک خلق شده و با قیمت پایه ۲۲ میلیون تومان عرضه شده بود، ۳۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی مینیاتور «چهره های برزخی» که با قیمت پایه ۳۰ میلیون تومان عرضه شد، فروش نرفت و به گفته بازغی این اثر به گنجینه آثار حراج ملی منتقل می شود.

تابلوی نقاشی بدون عنوان محمدحسن افشار که ۲۵ میلیون تومان عرضه شده بود، با قیمت ۲۷ میلیون تومان چکش خورد.

نقاشی سقاخانه ای هادی هزاوه ای متعلق به سال ۱۳۴۸ که ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

اثر علی میرآبادی که نقاشی ترکیب مواد روی بوم متعلق به سال ۱۳۹۵ بود و ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۱ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی خوشنویسی عبدالله قهرمان خلق شده در سال ۱۳۹۶ که ۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۹ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی اسدالله شیرازی مربوط به دوران قاجاری ۸۵ میلیون تومان به فروش رسید. قیمت پایه این اثر ۸۰ میلیون تومان بود.

تابلوی خوشنویسی «حمد» اثر حبیب رمضانپور که ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، به فروش نرسید.

تابلوی نقاشی خط روی بوم مهدی ایرانی که دارای ویژگی تصویری سه بعدی بود و ۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۵ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی مینیاتور میرزاآقا امامی متعلق به دوره پهلوی که با قیمت ۲۵ میلیون تومان عرضه شده بود، ۳۱ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی نقاشی با عنوان «تشنگی» زهرا سلیمی با قیمت ۱۰ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پایه این اثر ۵ میلیون تومان بود.

اثر نقاشی «مسجد سیدعلی اصفهانی» متعلق به احمد سعیدی فر که با قیمت ۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۹ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی محمدابراهیم زرین قلم مربوط به دوره قاجاریه که ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۳ میلیون تومان به فروش رسید.

نقاشی خط بدون عنوان احمد میرزاده که با قیمت پایه ۶ میلیون تومان در حراج ملی عرضه شده بود، ۲۴ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی حمید طلوعی فرد که ۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، با قیمت ۶ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر نقاشی خط بدون عنوان مهرداد شوقی که ۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

تابلوی «بسم الله» بهرام حنفی هنرمند معاصر که ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، خواهان نداشت و به فروش نرسید.

تابلوی خوشنویسی «بسم الله الرحمن الرحیم» هاشم بغدادی، هنرمند عراقی درگذشته که ۸ میلیون تومان قیمت گذاشته شده بود، به فروش نرسید.

تابلوی خوشنویسی بدون عنوان منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی متعلق به دوره قاجاریه که ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۶ میلیون تومان فروخته شد.

اثر حجم صادق ادهم که ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۸ میلیون تومان فروخته شد.

اثر حجم اسطرلاب ربعی برنجی متعلق به دوره قاجاریه با قیمت ۳۳ میلیون تومان به فروش رسید. این اثر ۲۰ میلیون تومان بود.

تابلوی نقاشی خط محمود زنده رودی با عنوان «عشق» که ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۳۳ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی دوره قاجاریه منسوب به اسماعیل جلایر که با قیمت پایه ۲۰ میلیون تومان عرضه شده بود، ۳۳ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی خوشنویسی چلیپای نستعلیق اثر محمدباقر زرین قلم مربوط به دوران صفوی با قیمت ۱۶ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه اثر ۱۲ میلیون تومان بود.

دو اثر نقاشی سمیرمی متعلق به دوره قاجاریه که ۳۰ میلیون تومان قیمت پایه داشت، به فروش نرسید.

مینیاتور روی عاج اثر حسین بهزاد که در سال ۱۳۴۱ خلق و با قیمت پایه ۲۲ میلیون تومان عرضه شده بود نیز فروش نرفت.

نسخه خطی برگ قرآن خط کوفی روی پوست متعلق به قرن سوم هجری قمری با قیمت پایه ۱۰ میلیون تومان، ۱۶ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی حبیب الله فضائلی ۱۳ میلیون تومان فروخته شد. این اثر با قیمت ۱۲ میلیون تومان عرضه شده بود.

تابلوی خوشنویسی آیت الکرسی علیرضا علوی که ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

تابلوی نقاشی خط با ورق طلا روی پارچه اثر حمید طلوعی فرد که با قیمت ۱۰ میلیون تومان عرضه شده بود، ۲۸ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی گل و مرغ مریم لامعی که ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، به فروش نرسید.

اثر بعدی گل و مرغ مهدی ایرانی نیز خواهانی نداشت و به گنجینه حراج ملی منتقل شد. این اثر ۱۶ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.

تابلوی نقاشی خط مرحوم صادق تبریزی ۱۰ میلیون تومان فروخته شد. این اثر با قیمت پایه ۶ میلیون تومان عرضه شده بود.

جاشانه ای صنایع دستی دوره قاجاری که ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۲۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر حجم «جام شرف الشمس» دوره صفوی که ۳۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۵۳ میلیون تومان به فروش رسید.

نقاشی قهوه خانه ای شمایل حضرت علی (ع) اثر حسین همدانی که ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

تابلوی مینیاتور بدون عنوان از هنرمند ناشناخته که ۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۷ میلیون تومان فروخته شد.

بر این اساس، زهرا محمودوند، مدیر حراج ملی برای فروش اثر بعدی روی صحنه آمد و عنوان کرد که برای حمایت از بانوان هنرمند روی صحنه آمده است.

اثر نقاشی پشت شیشه سیما عظیمی که در سال ۱۳۹۴ کشیده شده است، ۹۷ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۴۰ میلیون تومان بود.

اسطرلاب کروی از جنس برنز که ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت و به گنجینه حراج ملی منتقل شد.

سینی قلم زنی متعلق به دوره قاجاری ۲۲ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۲۰ میلیون تومان بود.

تابلوی مینیاتور با عنوان «شیخ صنعا و دختر ترسا» متعلق به دوره قاجاری که ۳۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، به فروش نرسید.

تابلوی نقاشی بدون عنوان علی محمودی، شاگرد کمال الملک که مربوط به دوره پهلوی بود نیز فروش نرفت. قیمت پایه اثر ۳۳ میلیون تومان بود.

تابلوی پرتره کامران میرزا اثر میرزا آقا نقاش لال که ۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۸۰ میلیون تومان فروخته شد.

اثر حجم «ورق اسطرلاب» مربوط به دوره صفوی که ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۶ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی علی شیرازی که با قیمت ۱۸ میلیون تومان عرضه شده بود، فروش نرفت.

اثر نقاشی خط میریعقوب سنگتراش که متعلق به سال ۱۳۹۵ بود، ۱۷ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه اثر ۱۰ میلیون تومان بود.

تابلوی نقاشی خط بدون عنوان طاها نجفی که با قیمت پایه ۲ میلیون عرضه شده بود، ۳ میلیون تومان فروخته شد.

نقاشی «پیرمرد تبریزی» اثر حسین نخجوانی ۳۳ میلیون تومان فروش رفت. قیمت پایه اثر ۳۰ میلیون تومان بود.

قاب آیینه اثر محمداسماعیل نقاشباشی که قیمت پایه آن ۳۵ میلیون تومان بود، ۳۸ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی خط تعلیق اثر محمدکاظم واله اصفهانی که با قیمت ۱۵ میلیون تومان عرضه شده بود، ۱۶ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی خوشنویسی خط نسخ اثر احمد نیریزی که ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۱ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی سوره حمد اثر میثاق غزی که ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروخته نشد.

گلدان قلمزنی اثر مهدی علمداری هنرمند معاصر که با قیمت ۵۰ میلیون تومان عرضه شده بود، ۱۰۰ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی بدون عنوان عباس اخوین که ۲۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

در ادامه پژمان بازغی از زهرا محمودوند خواست که برای چکش زدن اثر بعدی روی صحنه بیاید.

قباله ازدواج متعلق به ۱۲۱۳ هجری قمری اثر خوشنویسی که ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، اثر بعدی بود که ۳۶ میلیون تومان چکش خورد. نکته جالب توجه در فروش این اثر، اعلام اولین قیمت توسط محمودوند بود.

تابلوی خوشنویسی چلیپای نستعلیق رضا مافی که ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۲۴ میلیون تومان فروخته شد.

برگ قرآن با خط کوفی ایرانی اثر حسین کوفی متعلق به قرن چهارم هجری که با مبلغ ۸ میلیون قیمت گذاری شده بود، ۹ میلیون تومان به فروش رسید.

تابلوی مینیاتور با عنوان «سیمرغ» اثر مریم لامعی که با قیمت پایه ۱۲ میلیون تومان عرضه شده بود، فروش نرفت.

تابلوی خوشنویسی سیاه مشق منسوب به میرزا کاظم طهرانی ۱۶ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه این اثر ۱۵ میلیون تومان بود.

اثر خوشنویسی سیاه مشق اثر امید بناکار شیرازی که در سال ۱۳۹۲ خلق شده بود، ۱۲ میلیون تومان فروش رفت.

تابلوی خوشنویسی سخنی از خوشنویسی با خط ثلث متعلق به دوره صفویه که ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۵ میلیون تومان چکش خورد.

اثر خوشنویسی سوره حمد از زهره رییس الساداتی که در سال ۱۳۹۳ نگارش شده است، ۱۰ میلیون تومان به فروش رسید. قیمت پایه این اثر ۳ میلیون تومان بود.

تابلوی نقاشی خط با عنوان «خورشید» اثر علی پسندیده متعلق به سال ۱۳۹۴ که با قیمت پایه ۳ میلیون تومان در حراج ملی حضور داشت، ۶ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی تذهیب با عنوان «شمسه» اثر زهرا سیدان که با قیمت پایه ۵ میلیون تومان عرضه شده بود، فروش نرفت.

تابلوی چلیپای خوشنویسی متعلق به دوره صفوی اثر سیدعلی شیر که ۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۳۳ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی خوشنویسی حمد و آیت الکرسی عباس بغدادی که در سال ۱۳۸۷ خلق شده است، فروش نرفت. این اثر ۲۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود.

تابلوی عکس روی بوم اثر بهاره دره شوری که پس از زلزله کرمانشاه تصویر شده بود، فروش نرفت. قیمت پایه این اثر ۴ میلیون تومان بود.

نقاشی قهوه خانه ای عباس بلوکی فر که ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۷ میلیون تومان چکش خورد.

تابلوی نقاشی از شمایل حضرت علی (ع) از یکی از شاگردان محمود فرشچیان که با قیمت ۱۳ میلیون تومان عرضه شده بود، فروش نرفت.

تابلوی بدون عنوان خوشنویسی اثر عبدالکریم متعلق به ۱۲۵۸ هجری قمری که ۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۵ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی نقاشی گل و مرغ سیاه قلم اثر محمدحسن اصفهانی مربوط به دوره قاجاریه که ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۳۰ میلیون تومان به فروش رسید.

اثر مینیاتور با عنوان «دو اسب سوار» منسوب به میرزابابا که در حراج کریستیز به فروش رسیده بود، در حراج ملی فروش نرفت. قیمت پایه اثر ۲۰ میلیون تومان بود.

تابلوی مینیاتور «دختر فرنگی» از مکتب لطفعلی شیرازی متعلق به دوره قاجاریه فروش نرفت. ۱۵ میلیون تومان قیمت پایه این اثر بود.

تابلوی خوشنویسی خط کتیبه اثر محمدابراهیم طهرانی مربوط به دوران قاجاریه ۳۹ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه اثر ۲۰ میلیون تومان بود.

تابلوی خوشنویسی بدون عنوان اثر نوریا گارسیا که ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

تابلوی خوشنویسی چلیپای نستعلیق اثر محمدمراد کشمیری که ۴۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۶۳ میلیون تومان فروش رفت.

گیره کاغذی که در حراج ملی ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

مجسمه «نیم تنه» قدرت الله عاقلی که ۱۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۵ میلیون تومان چکش خورد.

جام چهل کلید مربوط به دوره قاجاری که ۷ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، فروش نرفت.

تابلوی مینیاتور بدون عنوان اثر کلانتر فروش نرفت. قیمت پایه اثر ۱۸ میلیون تومان بود.

اثر خوشنویسی بدون عنوان عباس بغدادی که ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، نیز فروش نرفت.

تابلوی نقاشی با عنوان «روستا» اثر یرواند نهاپاتیان که ۱۲ میلیون تومان قیمت گذاری شده بود، ۱۷ میلیون تومان فروخته شد.

تابلوی بدون عنوان گل و مرغ اثر سمیه شیرمحمدی ۸ میلیون تومان فروخته شد. قیمت پایه اثر ۷ میلیون تومان بود.

اثر آخر متعلق به ابوالحسن غفاری معروف به صنیع‌الملک، عموی کمال الملک و بنیان‌گذار اولین مدرسه نقاشی در ایران بود که به عنوان گران ترین اثر (۱۱۰ میلیون تومان) در شب اول حراج ملی مطرح شد و ۲۴۰ میلیون تومان چکش خورد.

به گزارش مهر، فروش اولین شب چهارمین حراج ملی یک میلیارد و ۷۱۱ میلیون تومان بود. از ۸۷ اثری که در این مراسم برای فروش عرضه شده بود، ۲۹ اثر فروش نرفت و دو اثر با قیمت ۱۰۰ و ۲۴۰ میلیون تومان به فروش رسیدند.

یکی از حاشیه های برگزاری مراسم چهارمین حراج ملی، همکاری نکردن با خبرنگاران و عکاسان بود و از حضور عکاسان خبرگزاری ها برای عکاسی ممانعت به عمل آمد آن هم در حالی که سایت حراج هیچ اطلاعات و عکسی از آثار منتشر نکرده است.

از دیگر نکات حاشیه ای، سخنان پژمان بازغی در مورد ارسال آثار فروش نرفته به گنجینه حراج ملی بود. پس از پایان مراسم خبرنگار مهر خواستار توضیح این نکته از سوی مسئولان حراج ملی شد که پاسخی از جانب آنها دریافت نکرد و پاسخ به روزهای آینده موکول شد.