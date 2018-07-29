به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، سریال درامی که به نوعی یادآور موضوع سریال اچ‌بی‌او یعنی «دروغ‌های کوچک بزرگ» است، به عنوان نخستین سریال از قرارداد نیکول کیدمن برای آمازون ساخته می‌شود.

آمازون غول انتشار آنلاین فیلم و سریال، سریالی با عنوان «رانده‌شده‌ها» را بر مبنای کتاب جانیس وای.کی سفارش داده و نیکول کیدمن را به عنوان تهیه‌کننده اجرایی آن انتخاب کرده است.

جنیفر سالک رییس آمازون دیروز شنبه این خبر را اعلام کرد.

این سریال با اقتباس از کتاب لی ساخته می‌شود و موضوع آن درباره گروهی از زنان است که از هنگ‌کنگ رانده می‌شوند. آلیس بل استرالیایی نویسنده فیلمنامه این سریال است.

این دارم تلویزیونی نخستین گام از قراردادی است که آمازون با نیکول کیدمن منعقد کرد تا برمبنای آن، برای آنها فیلم و سریال بسازد.

به گفته سالک، داستان این فیلم مبارزه گروهی از زنان را روایت می‌کند که تلاش دارند خارج از هنگ کنگ زندگی جدیدی برای خود بسازند.

کیدمن از همکاری با آمازون ابراز خوشحالی کرد و گفت ساخت این سریال نخستین گام وی و آمازون برای ساخت داستان‌های جذاب و معنادار از گوشه و کنار دنیاست.

این سریال جدیدترین کار تلویزیونی کیدمن است. وی در سریال «دروغ‌های کوچک‌ بزرگ» هم به عنوان بازیگر و هم تهیه کننده برای اچ‌بی‌او ظاهر شده بود. این سریال با فصل دوم خود سال ۲۰۱۹ روی آنتن می‌رود.

آمازون در حالی این سریال را می‌سازد که با «خانم میزل شگفت‌انگیز» در فصل جوایز درخشید.

مدیر جدید آمازون در نخستین گفتگویش که چندی پیش و در ماه ژوئن انجام شد گفت قصد دارد یک درام جاده‌ای زنانه بسازد.

کیدمن در کمپانی تولید فیلم «بلاسم فیلمز» که با شریکش پِر ساری راه‌اندازی کرده این سریال را خواهد ساخت.