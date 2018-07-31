  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۹ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

سه‌شنبه‌ها با رادیو نمایش

نامه که پس داده نمی شود!

نامه که پس داده نمی شود!

نمایش «پستچی» درباره نامه ای است که پستچی دیگر نمی تواند آن را پس دهد.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «پستچی» درباره نامه ای است که اگرچه نوشته شده و به صندوق پست انداخته شده است اما صاحبش می خواد پستچی آن را پس دهد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

*شد خزان گلشن آشنایی.

- شما پستچی هستید آقا؟

*بله بفرمایید.

- میشه بیاین کنار پنجره کارتون دارم.

*اجازه بدین نامه ها رو بردارم. چه عجب این دفعه چندتایی نامه هست.

- چند لحظه تشریف میارین؟

*باشه باشه. نامه داری؟

- نه آقا. دیگه کی نامه میده؟ نامه می گیره! این موبایل همه کار می کنه...

کد مطلب 4361843
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه