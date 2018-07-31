نامه که پس داده نمی شود!

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «پستچی» درباره نامه ای است که اگرچه نوشته شده و به صندوق پست انداخته شده است اما صاحبش می خواد پستچی آن را پس دهد.

بخشی از دیالوگ‌های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه‌های رادیو نمایش را روی موج اف ام ردیف ۱۰۷.۵ مگاهرتز بشنوند.

*شد خزان گلشن آشنایی.

- شما پستچی هستید آقا؟

*بله بفرمایید.

- میشه بیاین کنار پنجره کارتون دارم.

*اجازه بدین نامه ها رو بردارم. چه عجب این دفعه چندتایی نامه هست.

- چند لحظه تشریف میارین؟

*باشه باشه. نامه داری؟

- نه آقا. دیگه کی نامه میده؟ نامه می گیره! این موبایل همه کار می کنه...