انتشار تیزر «شعله ور» در آستانه اکران عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی از ۲۴ مرداد اکران خود را در سینماهای تهران و شهرستان آغاز خواهد کرد. این فیلم در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در ۶ رشته کاندید دریافت سیمرغ بلورین شد و امین حیایی توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند.

امین حیایی، زری خوشکام، بهمن پرورش، فرید قبادی، دارا حیایی، مژگان صابری، پانته‌آ مهدی نیا بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه «شعله‌ور» به طور مشترک توسط هادی مقدم دوست و حمید نعمت الله به نگارش درآمده است و مضمونی اجتماعی دارد. این فیلم زندگی مردی را روایت می‌کند که احساس می‌کند عددی نشده است و این احساس او و همه‌ زندگی‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عوامل فیلم سینمایی «شعله ور» عبارتند از نویسنده: حمید نعمت‌الله، هادی مقدم دوست، مدیر فیلمبرداری: روزبه رایگا، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: محمدرضا شجاعی، تدوینگر: مهدی سعدی، دستیار اول کارگردان: سعید بیات، برنامه‌ریز: داوود باقری، مدیر تولید: فرشید رئوفی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مشاور رسانه‌ای: ملیکا مومنی راد، ساخت تیزر: گروه سینماتوپیا، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.