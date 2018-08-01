اقلام وزارت «صمت»به کار ما نمی آمد/تدوین طرحی برای تجهیزات آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش، امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرحی را در خصوص کمبود تجهیزات آموزشی تدوین کرده ایم که تا ١٥ روز دیگر در خصوص آن اطلاع رسانی خواهیم کرد. کل تخصیصی را هم که در سه ماهه دوم برای تجهیزات گرفته ایم را برای هنرستان ها در نظر داریم.

وی در خصوص همکاری آموزش و پرورش با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده ار تکنولوژی در هنرستان ها گفت: هنوز به نتیجه نرسیده ایم چون اقلامی که وزارت «صمت» در نظر داشت برخی از آن‌ها به کار ما نمی‌آمد و به درد کار آموزشی نمی‌خورد.

بطحایی اظهار داشت: آزمون سمپاد دوره دوم متوسطه را کماکان خواهیم داشت و هیچ اتفاقی در این دوره برای سمپاد نیافتاده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین درخصوص مطرح‌شدن استیضاحش در مجلس گفت: این موضوع را شب گذشته در رسانه ها دیدم و اگر سوالی مطرح شود در مجلس به آن پاسخ خواهیم داد.