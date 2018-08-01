به گزارش خبرگزاری مهر، جمع‌آوری ریسه‌هاوچترهای روشنایی در شیراز که با دستور دادستانی آغاز شده، توسط شرکت توزیع نیروی برق شیراز و با همراهی عوامل انتظامی و قضایی، تداوم یافت.

بر این اساس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از تداوم طرح جمع‌آوری ریسه‌ها و چترهای روشنایی در شیراز که از اواخر تیرماه آغاز شده است، در نقاط مختلف این کلانشهر خبر داد.

جلال زراعت‌پیشه در حاشیه‌ عملیات اجرایی جمع‌آوری ریسه‌های نور شیراز با تاکید بر تداوم اجرای طرح جمع‌آوری ریسه‌ها و چترهای روشنایی توسط فعالان صنفی، گفت: براساس دستور دادستانی و با هدف صیانت از منابع انرژی و ممانعت از هدر رفت این منابع و منابع مالی که متعلق به تمام مردم است، این اقدام اجرایی شده است.

وی گفت: هر مغازه‌داری باید مقابل محل کسب خود را روشن کرده و زمینه‌ جلب مشتری و زیبایی بصری را فراهم کند اما استفاده از ریسه‌های روشنایی و چترهای نوری که از یکسال قبل باب شده، نه تنها تامین کننده این منظور نیست بلکه زمینه‌ساز هدررفت انرژی برق خصوصا در شرایط کنونی است.

زراعت پیشه، اضافه کرد: بعضی از ریسه‌های روشنایی استفاده شده توسط فعالان صنوف در برخی معابر شیراز، برقی معادل یک یا چند واحد مسکونی مصرف می‌کند.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بالغ بر ۲۳۱ هزار لامپ جمع‌آوری شده که در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان برق مصرفی آنها برابر با ۲ تا ۳ هزار خانوار بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز با تصریح اینکه برق برای مصرف تولید می‌شود، گفت: مصرف انرژی برق باید مانند سایر مصارف منطقی و معقول باشد، اسراف در هر فرهنگ و هر جامعه‌ای مذموم است.

زراعت‌پیشه با اعلام اینکه بیشترین میزان مصرف برق در محدوده‌ تحت مدیریت شرکت توزیع برق شیراز، مربوط به بخش کشاورزی است، گفت: در بخش‌ کشاورزی هم اقداماتی را از گذشته تا امروز در دستور کار داشته و داریم که بخشی از آن در قالب تفاهم‌نامه‌هایی با کشاورزان دنبال شده است.

وی ادامه داد: براساس تفاهمنامه‌ها کشاورزان در ایام پرمصرف تابستان اگر ۴ ساعت در روز و در ساعت‌های پیک بار پمپ‌های آب کشاورزی را خاموش کنند برای ۲۰ ساعت باقیمانده از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند.

زراعت‌پیشه تصریح کرد: بخش کشاورزی به‌عنوان بخش تولیدی قاعدتا در اولویت تامین برق قرار دارد، البته بخش تولیدهماگر مصرف غیرضروری داشته باشد مواجهه‌ قانونی را شاهد خواهد بود.

وی با بیان اینکه کشاورزان در ساعت‌های اوج مصرف همکاری خوبی داشته و دارند؛ تامین روشنایی شهر را با مصرف بهینه‌ برق جمع‌پذیر دانست و گفت: امروزه انواع چراغ‌های روشنایی کم مصرف در بازار موجود است و می‌توان شهری روشن و با روشنایی مناسب داشت و در مصرف برق هم صرفه‌جویی کرد.