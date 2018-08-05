تغییرات اجباری استقلال مقابل تراکتورسازی/استفاده از بازیکنان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال بعد از دو مساوی در هفته های اول و دوم، در هفته سوم میزبان تراکتورسازی تبریز است. تیمی که در جدول شرایطی مشابه استقلال دارد و امتیازات این بازی برای هر دو تیم حائز اهمیت است. چرا شکست برای هر کدام از این تیم ها می تواند آغاز خاموش یک بحران باشد و پیروزی به منزله رسیدن به مرزهای آرامش است.

وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان برای این بازی ناچارا تغییراتی را در ترکیب تیمش اعمال خواهد کرد ضمن این که به جز تغییرات اجباری، احتمال تغییرات اختیاری هم در این بازی بسیار زیاد است.

آبی پوشان در هفته دوم لیگ برتر مقابل ذوب آهن به میدان رفتند که در این بازی محمد دانشگر مدافع میانی آنها با کارت قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد تا این بازیکن با محرومیت از حضور در هفته سوم مواجه باشد. به این ترتیب شفر ناچار است تغییراتی را برای پر کردن جای خالی مدافع میانی اش انجام دهد.

از آنجایی که روزبه چشمی هم همچنان شرایط بازگشت به میدان را ندارد، احتمال این که آرمین سهرابیان که هفته نخست را به دلیل آسیب دیدگی از دست داد و در هفته دوم نیز در پست مدافع چپ برای آبی ها به میدان رفت در هفته سوم به جای دانشگردر قلب خط دفاعی نقش زوج پژمان منتظری را بازی کند زیاد است. در این صورت میلاد زکی پور که در بازی نخست مدافع چپ بود و در بازی دوم وینگر چپ، بار دیگر در پست دفاع چپ به کار گرفته خواهد شد تا شفر از بازیکن دیگری در نقش وینگر چپ استفاده کند. این گزینه ممکن است از بین خریدهای جدید استقلال باشد.

از سوی دیگر استقلال سه بازیکن جدید به اسم نیومایر، طارق و تبریزی دارد که احتمال استفاده از این بازیکنان نیز در ترکیب ثابت جود دارد. به خصوص تبریزی که از پر سر و صدا ترین خریدهای فصل جاری هم بود و قرار است جای خالی تیام را در ترکیب آبی ها پر کند. شاید استفاده از این بازیکنان خارجی منجر به نیمکت نشین برخی از بازیکنانی که در دو هفته نخست در ترکیب ثابت قرار می گرفتند شود.

این ها نشان می‌دهد تیم شفر با تغییراتی که از آن چهره‌ای جدید نسبت به دیدارهای گذشته آنها می‌سازد در هفته سوم مقابل تراکتورسازی صف آرایی می‌کند. تراکتوری که خودش هم به احتمال زیاد با به کار گرفتن خریدهای جدید با چهره ای متفاوت نسبت به دو دیدار گذشته اش به میدان می آید.

دیدار دو تیم استقلال و تراکتورسازی از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۱۹ مرداد در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. دو تیم در حالی در هفته سوم به مصاف هم می روند که با شرایطی مشابه و با کسب ۲ امتیاز از ۲ بازی نخستشان در رده های ۹ و ۱۱ جدول قرار دارند.