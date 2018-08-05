برخورد ۲ شهاب سنگ با ماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، تلسکوپی در اسپانیا دو شهاب سنگ را رصد کرده که با فاصله ۲۴ ساعت از یکدیگر با سطح ماه برخوردکرده اند. سازمان فضایی اروپا در همین راستا تصاویری از دو بارقه نور منتشر کرده که در ۱۷ و ۱۸ جولای اتفاق افتاده اند.

هرچند این بارقه ها از روی زمین رصد شده اند اما شهاب سنگ ها که بخشی از بارش شهاب سنگی Alpha Capricornid هستند، احتمالا به اندازه گردو بوده اند.این شهاب سنگ ها هنگام گذر ماه از کنار ستاره دنباله دار ۱۶۹P/NEAT با آن برخورد کردند.

در بیانیه سازمان فضایی اروپا آمده است: به مدت هزاران سال مردم ادعا می کردند شاهد پدیده ای کوتاه مدت روی سطح ماه بوده اند. این بارقه ها را به سختی می توان مطالعه و مشخص کرد چه چیزی آنها را به وجود می آورد.

به همین دلیل دانشمندان مشغول بررسی این پدیده هستند زیرا نه تنها اطلاعاتی درباره تاریخچه ماه فراهم می کند بلکه درباره زمین و آینده نیز نشانه هایی دربر دارد.

تصاویر جدید با کمک سیستم MIDAS ثبت شده اند که روی سه تلسکوپ در سراسر اسپانیا قرار گرفته اند. این سیستم مجهز به دوربین های ویدئویی CCD با کیفیت بالا است که برای ثبت این بارقه های کم رنگ بسیار کارآمد است.