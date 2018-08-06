پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نمایشی که استقلال و ذوب آهن در هفته دوم لیگ برتر داشتند گفت: فکر می کردم هر دو تیم تدافعی به میدان بیایند. در این مدت چه در جام جهانی و چه در لیگ خودمان بازی های تدافعی زیادی دیدیم و مردم هم از این نوع بازی خسته شدند اما خوشبختانه بازیکنان دو تیم برعکس عمل کردند و شاهد یک بازی پرگل از دو تیم بودیم و اعتقاد داریم با نتیجه تساوی، عدالت برای هر دو تیم رعایت شد.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص دیدار آبی پوشان برابر تراکتور که روز جمعه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: خود من بارها برابر تراکتور چه در زمین و چه در عرصه مربیگری قرار گرفته ام. تراکتور امسال شرایط خوبی دارد. بازیکنان خوبی جذب کرده و اعتقاد دارم دیدار این دو تیم می تواند دیدنی باشد و حتی بهترین بازی فصل لقب بگیرد.

مظلومی تصریح کرد: حضور مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و چند بازیکن صاحب نام دیگر در تراکتور بر جذابیت های این بازی خواهد افزود. اگر چه نمی دانم شجاعی و دژاگه مقابل استقلال بازی خواهند کرد اما اعتقاد دارم حضور آنها در زمین می تواند بر جذابیت های بازی بیفزاید.

وی خاطرنشان کرد: استقلال هم نشان داده که می تواند در این دیدار موفق باشد. آنها با جذب مرتضی تبریزی، مارک نیومایر و طارق همام شرایط بهتری پیدا کردند و اگر مصدومان این تیم هم هر چه زودتر به تمرینات گروهی بازگردند، استقلال پرقدرتی را در هفته های آتی شاهد خواهیم بود.

مظلومی در ادامه گفت: متأسفانه استقلال مدتی معطل جذب تیام و جباروف شد و همین مسئله باعث شد تا کمی در روند نقل و انتقالاتش خلل ایجاد گردد اما خوشبختانه مدیران باشگاه به سرعت بازیکنان مورد نظر شفر را جذب کرده و حالا با حضور مرتضی تبریزی شناخته شده و مایر و همام استقلال می تواند شرایط بهتری داشته باشد.

سرمربی پیشین استقلال در خصوص عملکرد پرسپولیس برابر فولاد خوزستان هم اظهار داشت: از فولاد بعید بود که این طور بازی کند. آنها تیم پر مهره ای هستند. البته سرمربی علت ضعیف بودن تیمش را بهتر می داند ولی اعتقاد دارم پرسپولیس عملکرد خوبی داشت و فولاد اگر می خواهد در کورس قهرمانی قرار بگیرد باید شرایط خود را تغییر بدهد.

مظلومی در خصوص اتفاقات دیدار سپیدرود رشت و سپاهان اصفهان نیز خاطرنشان کرد: متأسفم که برخی تماشاگر نما با خداداد عزیزی اسطوره فوتبال ما رفتار ناشایستی داشتند. آنها باید شأن این بازیکن صاحب نام را حفظ کنند و یادشان باشد که تا یک ماه پیش تیمشان در دو گروه تمرین می کرد و اصلا مشخص نبود در لیگ برتر بازی خواهد کرد یا خیر؟ بنابراین هواداران سپیدرود باید صبوری پیشه کنند و اجازه دهند خداداد کارش را با آرامش ادامه دهد.

وی با انتقاد از خداداد عزیزی نیز گفت: عزیزی باید صبور باشد. نباید جواب همه را بدهد زیرا هر مربی ای مخالفانی دارد و با توجه به اینکه خداداد سرد و گرم فوتبال را چشیده است، باید بهتر از این ها عمل کند و اجازه ندهد حواشی در کار او تأثیر بگذارد.

مظلومی در پایان و در پاسخ به این پرسش که در مجموع هفته دوم را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: بازی های پر گلی را تماشا کردیم و این نشان داد که این تیم ها به دنبال بازی تدافعی نیستند و امیدوارم در هفته سوم نیز تیم ها به بازی هجومی روی آورده و شاهد بازی های زیبا توأم با گل های زیاد باشیم.