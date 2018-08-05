  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۴ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

«خشت اول» تربیت فرزند در رادیو فرهنگ

برنامه رادیویی «خشت اول» با موضوع ارایه راه‌های اصولی تربیت فرزند از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه «خشت اول» راه‌های اصولی تربیت فرزند با حضور کارشناسان تربیتی مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.

مخاطبان در این برنامه با شیوه‌های نوین تربیت فرزند مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامی‌آشنا می‌شوند و تکنیک‌های تاثیرگذار تربیتی را می‌آموزند. همچنین در هر برنامه از میان مخاطبانی که برای حضور در برنامه ابراز علاقه کرده اند دعوت می‌شود تا در استودیو حاضر شوند و پرسش‌های خود را درباره موضوع برنامه طرح کنند و مشاوره حضوری بگیرند.

«خشت اول» این هفته با موضوع تاثیر تربیتی معلمان بر دانش‌آموزان با حضور گزارشگر افتخاری برنامه النا دهاقین ۱۱ ساله جمعه ۱۹ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه «خشت اول» در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به نویسندگی و تهیه کنندگی مریم یوسفی پور و اجرای فاطمه امجدیان تولید و پخش می‌شود.

«خشت اول» را می‌توانید هر جمعه ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.

کد خبر 4366204

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

