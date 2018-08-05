«خشت اول» تربیت فرزند در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه «خشت اول» راههای اصولی تربیت فرزند با حضور کارشناسان تربیتی مطرح و به بحث و تبادل نظر گذاشته می شود.
مخاطبان در این برنامه با شیوههای نوین تربیت فرزند مبتنی بر فرهنگ ایرانی-اسلامیآشنا میشوند و تکنیکهای تاثیرگذار تربیتی را میآموزند. همچنین در هر برنامه از میان مخاطبانی که برای حضور در برنامه ابراز علاقه کرده اند دعوت میشود تا در استودیو حاضر شوند و پرسشهای خود را درباره موضوع برنامه طرح کنند و مشاوره حضوری بگیرند.
«خشت اول» این هفته با موضوع تاثیر تربیتی معلمان بر دانشآموزان با حضور گزارشگر افتخاری برنامه النا دهاقین ۱۱ ساله جمعه ۱۹ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می شود.
برنامه «خشت اول» در گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ به نویسندگی و تهیه کنندگی مریم یوسفی پور و اجرای فاطمه امجدیان تولید و پخش میشود.
«خشت اول» را میتوانید هر جمعه ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگا هرتز بشنوید.
