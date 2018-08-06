دولت به جای افزایش ابهام، دنبال پاسخگویی و رفع مشکلات باشد

سیدمهدی هاشمی نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس با بیان اینکه غبارآلود و ابهام دار بودن وضعیت ضرورت شفاف سازی در جامعه و مشخص شدن ناکارآمدی ها را دوچندان می کند، اظهار داشت: دولت باید مشخص کند که اعمال نفوذ دشمنان و اغیار در کجا و چه حدی است و برنامه ای که قرار است کشور را از این وضعیت خارج کند چگونه است.

وی افزود: مجلس با توجه به جایگاه و شأنیتی که دارد باید برای مردم رفع ابهام کند و ذهنیتی که برای آنها به وجود آمده مبنی بر اینکه مجلس یک رفتار معامله گرانه نسبت به دولت و سایر دستگاه های اجرایی دست اندرکار اقتصاد و معیشت داشته و دارد را برطرف و به طور دقیق و شفاف به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

هاشمی ادامه داد: مجلس از مدتها قبل به دنبال سوال از مسئولین ارشد اجرایی کشور بویژه رئیس جمهور بود، اما به دلایل متعدد که بخش عمده آن مسائل سیاسی-جناحی و لابی‌گری ها بود، موجب شد تا این رفع ابهام صورت نگیرد و ابهام و شک مردم نسبت به عدم انجام تکالیف و وظایف توسط دستگاه های اجرایی و نظارتی بیشتر شود. اکنون که این سوال علیرغم تاخیرات زیاد مطرح شده، خوب است که این عدم شفافیت را بعنوان یک فرصت نگاه کنیم.

سرپرست اسبق وزارت کشور با اشاره به لزوم پاسخگویی دولت در برابر مجلس، تصریح کرد: آقای رئیس جمهور و دولت محترم گزارشی را از اقدامات انجام شده در مجلس ارائه دهند؛ اگر واقعا این گزارش برای مردم و مجلس قانع کننده باشد، طبیعی است که حمایت ها و پشتیبانی از دولت بیشتر خواهد شد. اما اگر این سوالات و پاسخ هایی که شنیده می شود اقناع کننده نباشد، مردم و نمایندگان باید فکری اساسی برای بهبود وضعیت داشته باشند.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه نفس سوال پرسیدن توجه و حرکتی را برای کسانی که باید پاسخگو باشند در جهت ارزیابی عملکردشان ایجاد می کند، افزود: دولتی ها به این موضوع نگاه فرصتی داشته باشند و به جای اینکه بدنبال پس گرفتن امضاها و در نتیجه افزایش ابهام باشند، دنبال پاسخگویی و رفع اشکال باشند تا افکار عمومی ترمیم شود. قطعا ایراد و اشکال در دولت های مختلف وجود داشته اما مهم رفع این ایرادات است.

وی گفت: موضوع مهم‌تری که افکار عمومی به آن توجه دارد، برخورد با فساد و بسط و توسعه عدالت است. الحمد الله رئیس جمهور اخیرا اقداماتی را شروع کردند، امیدواریم طرح سوال از رئیس جمهور موجب تقویت این حرکت شود و کیفیت مناسب تری را پیدا کند.

هاشمی تاکید کرد: آقای رئیس جمهور به همکاران، هم فکران و هم حزبی های خود بگوید که باید با فساد برخورد و عدالت را جاری و ساری کنم و اگر این کار را نکنم هم خود و هم جبهه و تفکری که موجب انتخاب رئیس جمهور شده زیر سوال خواهد رفت و ادامه کار شاید مشروعیت لازم را نداشته باشد.

سرپرست اسبق وزارت کشور با بیان اینکه رئیس جمهور با مطالبه شکل گرفته می توانند شاخص های بهره وری و قانون‌مندی را ارتقاء دهد، عنوان کرد: با پاسخگویی، شفافیت و برنامه ریزی دقیق دولت می تواند التهاب‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهد و از رانت خواری و انتصابات غیرتخصصی نیز جلوگیری کنند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر رئیس جمهور از فرصت پیش آمده استفاده و جوان گرایی و تخصص را در دولت نهادینه کند، از حمایت مردمی بیشتری در ادامه کارشان برخوردار خواهند بود و می توانند دولت را به سلامت به پایان برسانند.