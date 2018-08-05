از جلسه شفر با معاون باشگاه تا وساطت رحمتی برای یک نوجوان

به گزارش خبرنگار مهر تمرین عصر امروز آبی پوشان از ساعت ۱۸ و ۳۰ در مجموعه ورزشی صنایع دفاع آغاز شد. سرمربی استقلال دقایقی به طور اختصاصی با علی خطیر در مورد حضور بازیکنان خارجی و آمادگی تیم برای دیدار برابر تراکتور سازی صحبت کرد.

* حسین حسینی پس از مدتها مصدومیت عصر امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد. حسینی قبل از شروع تمرین دقایقی نیز با شفر به طور اختصاصی صحبت کرد.

* یک نوجوان که به همراه پدرش برای تماشای تمرین استقلال در مجموعه ورزشی صنایع دفاع حاضر بود زمانی که قرار شد توسط عوامل مجموعه از تماشای تمرین محروم شود شروع به گریه کردن کرد که با وساطت سیدمهدی رحمتی و اصغر حاجیلو اجازه تماشای تمرین را پیدا کرد. تعدادی از کسانی که در مجموعه هم حضور داشتند توانستند با این حرکت بمانند و به تماشای تمرین تیم محبوبشان بنشینند.

* با توجه به اینکه امروز تولد ساشا شفر پسر سرمربی استقلال است قرار شد در پایان تمرین جشن مختصری در رختکن برای او گرفته شود.

* با توجه به اینکه تمرینات استقلال در اکثر مواجه پشت درهای بسته صورت می گیرد با توجه به باز بودن تمرین امروز، عکاسان و خبرنگاران زیادی برای پوشش تصویری و خبری به مجموعه صنایع دفاع آمده بودند.

* جابر انصاری به طور انفرادی تمرین کرد و در تمرینات گروهی حاضر نبود.

* سیدمهدی رحمتی و حسین حسینی تمرینات ویژه ای را زیر نظر اشکان نامداری انجام دادند.

* اصغر حاجیلو قبل از آغاز تمرین به همراه علی خطیر جلسه ای را با شفر برگزار کردند.

* در ابتدای تمرین بازیکنان زیر نظر بیژن طاهری بدنهای خود را گرم کرده سپس به پاسکاری و کارهای ترکیبی پرداختند. بخش بعدی تمرین اختصاص به کارهای تاکتیکی داشت که کولی مرتب با فریادهایش از بازیکنان می خواست در زدن ضربات دقت بیشتری انجام دهند.

* مارک نیومایر آلمانی در فوتبال درون تیمی که انجام گرفت پاس های بسیار خوبی را برای مهاجمان تیم ارسال می کرد که این مسئله باعث شد مورد تشویق شفر و کولی قرار بگیرد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه و از هفته سوم لیگ هجدم از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتورسازی تبریز خواهد بود.