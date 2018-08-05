همایش یکصد و دوازدهمین سالگرد «جنبش مشروطیت در ایران» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت یکصد و دوازدهمین سالگرد «جنبش مشروطیت در ایران» در سالن نظام مهندسی شهرستان رشت با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار شد.

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی در این همایش، اظهار کرد: این روز در زمره همه رخدادهای تاریخی برای ایرانیان بوده اما متاسفانه مهجور واقع شده است.

علی ططری ضمن تشکر و قدردانی از گیلانیان برای برگزاری چنین همایشی جایگاه و اهمیت این واقعه را همرده روز ملی شدن صنعت نفت دانست و افزود: این واقعه باید مورد آسیب شناسی قرار گرفته تا جایگاه پارلمان با استانداردهای جهانی آن بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه اسناد گیلان در دوران مشروطیت باید ارزیابی شود، گفت: اقداماتی در زمینه بررسی اسناد مشروطه استان گیلان در آرشیو مجلس انجام شده و پژوهشگران می توانند از آن استفاد کنند.

مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پژوهش های درباره اسناد انتخابات و اسناد عرایض انجام شده است، خاطرنشان کرد: ۲ اثر در حوزه کتاب تاریخ در مجلس وجود دارد یکی «خاطرات میرزا احمد خان عمارلویی» که توسط دکتر علی امیری نگارش شده و دیگری کتاب «اسناد گیلان در دوره مشروطیت» از دکتر عباس پناهی است که درباره عرایض مردم در آن دوره است.

وی با اشاره به وجود ۱۴ میلیون مجموعه اسناد در آرشیو مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این مجموعه اسناد مربوط به مجلس سنا، مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی است که می توانیم در اختیار پژوهشگران برای مطالعه و پژوهش قرار دهیم.

ططری به گذشت ۱۱۲ سال از قانونگذاری و ۳۴ دوره انتخابات مجلس نیز اشاره و اظهار کرد: ثمره تلاش مشروطه خواهان رسیدن به قانونگذاری و تاسیس عدالت خانه بوده که به آن دست یافته ایم.

در ادامه رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با اشاره به ۱۴ مرداد سالروز صدور فرمان مشروطیت، افزود: به گواه تاریخ انقلاب مشروطه تاثیر چشمگیری در روند قانون مداری، حکومت ملی و پارلمانی در کشور داشته است.

ژاله حساس خواه یکی از وظایف سازمان اسناد را حفاظت از حافظه تاریخ ایرانیان عنوان کرد و گفت: در همین راستا با برگزاری همایش ها به دنبال ایجاد انگیزه در جامعه برای اهدای اسناد و بهره گیری از آن در تاریخ کشور هستیم.

در پایان این جلسه از کتاب «اسناد دولتی گیلان در عصر مشروطه» نوشته دکتر علی امیری رونمایی شد.