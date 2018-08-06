سوره مهر ده عنوان کتاب صوتی جدید منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این ده کتاب شامل کتاب های «نجیب»، «شب و قلندر»، «زندگی درمه»، «از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک»، «فاطمه فاطمه»، «همسایه دیوار ها»، «جنگ پابرهنه ها»، «خاطرات حدیدچی»، «ناهید»و «پنهان زیر باران» میشوند.
کتاب «نجیب» مجموعه هفت داستان با موضوع دفاع مقدس به قلم محمدجواد جزینی است که در آن نویسنده از هرچیزی حرف میزند و فقط میدان جنگ را روایت نمیکند. گاه به سنگر عراقیها میرود و گاه سری به پادگان محل اسکان رزمندگان ایرانی میزند و از شوخیها، خندهها و شطینتهای آنها سخن میگوید. این کتاب با صدای نورالدین جوادیان گویا شده است.
رمان «شب و قلندر» به قلم منیژه آرمین با صدای رامین پورایمان و کتاب « زندگی در مه » خاطرات اسیر آزاد شده ایرانی یعقوب مرادی به قلم داود بختیاری دانشور با گویندگی مهدی نمینی مقدم نیز دیگر کتاب های گویا شده هستند.
«از جهنم سرد شین تا بهشت ارزنتاک» خاطرات خود نوشت سید علی کاظم داور از رزمندگان هشت سال جنگ تحمیلی است که با صدای محمد رضاعلی تولید شده است.
«همسایه دیوارها» خاطرات خلبان آزاده غلامرضا مرادی فر به قلم غلامرضا علیزاده و گویندگی نورالدین جوادیان است که روایتگر خاطرات اسیری است که دوره اسارتش در سلول زندانها سپری شده است. او و هم سلولیهایش هرگز به اردوگاه های اسیران جنگی برده نشدند. به همین دلیل، گفته ها، دیده ها، و شنیدههای این اسیران از تازگی و تنوع برخوردار است.
کتاب «جنگ پا برهنه» که با گویندگی محمدرضا علی به صورت گویا منتشر شده است خاطرات رحیم مخدومی از مقاطع مختلف جنگ و از جمله عملیاتهای والفجر 8 و کربلای 5 است. تمرکز این کتاب بر شخصیتهای حاضر در جبهه بوده است، ضمن آنکه نگاهی هم به حوادث و رویدادهای جنگ دارد.
افسانه محمدی گویندگی کتاب «خاطرات مرضیه حدیدچی» (دباغ) را انجام داده که وی یکی از شاخصترین چهرههای انقلابی است . از او میتوان به عنوان نمونه کامل زنان پرورش یافته در مکتب تشیع و نهضت اسلامی نام برد. وی که در سال 1340 قدم در عرصه مبارزه با رژیم شاه گذاشت، به واسطه تحصیلات حوزوی و آشنایی مستقیمی که با شهیدآیتالله سعیدی داشت، خیلی زود به جمع مبارزان پیرو خط امام خمینی (ره) پیوست. کتاب خاطرات این بانوی مبارز انقلابی به قلم محسن کاظمی به رشته تحریر در آمده است.
داستان کتاب «ناهید» درباره دختری دانشجو با همین نام است که فوقلیسانس تعمیر و مرمت آثار تاریخی دارد و پس از سالها از نیویورک به تهران آمده است تا قاتل پدرش را پیدا کند، اما انقلاب او را وارد قضایایی میکند که موقع ورود به ایران فکرش را هم نمیکرده است. اساساً شروع نفسگیر و پر تحرک رمان«ناهید» از جایی است که او ناخواسته به تظاهرات مقابل دانشگاه پرتاب میشود و همین اتفاق به دستگیر شدنش میانجامد. این کتاب نوشته شهریار زمانی است و با صدای نوشین حسن زاده صوتی شده است.
«پنهان زیر باران» خاطرات سردارعلی ناصری است که پس از حضور در جبهه و شرکت در عملیاتهای متعدد آزادسازی خرمشهر، به عمق هور رفته و در فعالیتهای شناسایی آنجا قریب به سیصد مأموریت برای آمادهسازی عملیات انجام داده است، در این کتاب بالحنی اثرگذار و صمیمی با مخاطبان وارد گفتوگو میشود و خاطراتش را با آنها در میان میگذارد. این کتاب به کوشش سید قاسم یاحسینی به رشته تحریر در آمده و با صدای نورالدین جوادیان به کتاب گویا تبدیل شده است.
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