۱۱ شکارچی غیرمجاز و متخلف در شادگان دستگیر شدند

رحیم مجدمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این افراد متخلف صید و حمل غیرمجاز ماهی دستگیر و برای طی کردن مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی این شهرستان شدند.

وی افزود: در زمینه صید ماهی غیر مجاز یا همان صید بدون کسب پروانه از سازمان و صید با دستگاه برق و یا صید در فصل ممنوع، از عمده تخلفات این افراد کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شادگان ادامه داد: تور ماهیگیری ، قایق ماهیگیری، دستگاه برق (الکتروشور) و مولد برق (ژنراتوربرق) از جمله وسایل شکارچی از این متخلفین کشف و ضبط شد.

مجدمی درپایان از اهالی شهرستان شادگان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.