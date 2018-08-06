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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شادگان:

۱۱ شکارچی غیرمجاز و متخلف در شادگان دستگیر شدند

۱۱ شکارچی غیرمجاز و متخلف در شادگان دستگیر شدند

شادگان- رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شادگان گفت: در سال جاری ۱۱ شکارچی غیرمجاز و متخلف زیست‌ محیطی در شادگان دستگیر شدند.

رحیم مجدمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این افراد متخلف صید و حمل غیرمجاز ماهی دستگیر و برای طی کردن مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی این شهرستان شدند.

وی افزود: در زمینه صید ماهی غیر مجاز یا همان صید بدون کسب پروانه از سازمان و صید با دستگاه برق و یا صید در فصل ممنوع، از عمده تخلفات این افراد کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌ زیست شادگان ادامه داد: تور ماهیگیری ، قایق ماهیگیری، دستگاه برق (الکتروشور) و مولد برق (ژنراتوربرق) از جمله وسایل شکارچی از این متخلفین کشف و ضبط شد.

مجدمی درپایان از اهالی شهرستان شادگان درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.

کد مطلب 4367085

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