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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۱

پرسپولیسی‎ها ۲۰درصد قراردادشان را هفته آینده دریافت می‎کنند

پرسپولیسی‎ها ۲۰درصد قراردادشان را هفته آینده دریافت می‎کنند

اعضای تیم فوتبال پرسپولیس اوایل هفته آینده قسط اول قراردادهای خود را دریافت می‎کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس موفق شده بخشی از مطالبات بازیکنان و کادرفنی این تیم را آماده پرداخت کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس که تا کنون پولی را بابت قراردادهای فصل جاری به اعضای این تیم پرداخت نکرده اند، قصد دارند  پس از بازی سرخپوشان پایتخت مقابل استقلال خوزستان بازیکنان شان را شارژ مالی کنند. 

اولین قسط از قراردادهای فصل جاری بازیکنان پرسپولیس ابتدای هفته آینده به آنها پرداخت می شود.

گفته می شود رقم پرداختی به اعضای این تیم حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از قراردادهایشان خواهد بود.

کد مطلب 4367101
مهدی مرتضویان

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