به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه پرسپولیس موفق شده بخشی از مطالبات بازیکنان و کادرفنی این تیم را آماده پرداخت کند.

مسئولان باشگاه پرسپولیس که تا کنون پولی را بابت قراردادهای فصل جاری به اعضای این تیم پرداخت نکرده اند، قصد دارند پس از بازی سرخپوشان پایتخت مقابل استقلال خوزستان بازیکنان شان را شارژ مالی کنند.

اولین قسط از قراردادهای فصل جاری بازیکنان پرسپولیس ابتدای هفته آینده به آنها پرداخت می شود.

گفته می شود رقم پرداختی به اعضای این تیم حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد از قراردادهایشان خواهد بود.