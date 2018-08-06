مهر تایید معاونت مطبوعاتی بر صلاحیت ۵ وارد کننده کاغذ روزنامه

سیدمحمدرضا دربندی مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جریان نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد فعالیت های کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات در یک ماه گذشته که وی مسئولیت سخنگویی آن را برعهده داشته است، گفت: با اینکه ورود به موضوع کاغذ جز وظایف وزارت ارشاد نیست اما وقتی ما دیدیم که بحرانی از این حیث در مطبوعات به وجود آمده است برای کمک به آنها وارد گود شدیم.

وی با اشاره به روند کاهشی تولید کاغذ در کل دنیا با هدف حفظ محیط زیست افزود: چین که روزی بزرگترین کاغذ جهان بود در اثر این سیاست جهانی برای حفظ محیط زیست امروز به بزرگترین تولید کننده کاغذ تبدیل شده است. مسئله دیگر این است که وزارت جهاد کشاورزی دیگر اجازه تخریب جنگل ها و بریدن درختان را نمی دهد و به خاطر این سیاست، کارخانه پارس و کارخانه چوب و کاغذ مازندران دیگر کاغذی تولید نمی کنند.

وی با اشاره به تشکیل ۶ جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات خاطرنشان کرد: در این جلسات تاکنون پروفومای حدود ۳۵ هزار تن کاغذ را تأیید و لیست وارد کنندگان مجاز را به بانک مرکزی ارائه کرده ایم که بتوانند تا دو ماه آینده نسبت به واردات این کاغذها و همچنین ترخیص مقادیری از آنها که در گمرکات متوقف مانده است، اقدام کنند.

دربندی از برگزاری هفتمین جلسه این کمیته در بعدازظهر امروز خبر داد و پیش بینی کرد: خروجی این جلسه تأیید پروفومای بیش از ۲۵ هزار تن کاغذ دیگر باشد و به این ترتیب پروفومای حدود ۶۰ هزار تن کاغذ به تأیید معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برسد.

مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی در خصوص خرید فله ای کاغذ توسط یکی از موسسات بزرگ مطبوعاتی از کارخانه چوب و کاغذ مازندران که برخی معتقدند التهاب بازار کاغذ را بیشتر کرده است، اظهار داشت: موسسه همشهری حدود ۳۵ هزار تن کاغذ نیاز داشت که ۲۰ هزار تن آن را از کارخانه چوب و کاغذ مازندران به طور یکجا خریداری کرد. البته این را هم بگویم که بیشتر این کاغذها نه داخلی بلکه خریداری شده از شرکت های خارجی است.

سخنگوی ساماندهی کاغذ مطبوعات در پاسخ سوال خبرنگار مهر در مورد نتایج عملی این کمیته بر بازار مصرف کنندگان کاغذ در حوزه مطبوعات گفت: براساس فهرست اعلام شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، حدود ۲۶۰ میلیون دلار با نرخ مبادله ای (۴۲۰۰ تومان) برای ثبت سفارش به واردات کاغذ اختصاص یافته بود. ما توانسته ایم دو شرکت مجهول الهویه را که ارز مبادله ای برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند، شناسایی کنیم که پیگیری هایمان تاکنون به اینجا رسیده که چند جوان ۲۵ ساله که اصلاً ربطی به حوزه مطبوعات و کاغذ نداشته اند، حدود دو ماه قبل با تأسیس شرکتی به حوزه تجارت کاغذ ورود کرده اند که این موضوع کماکان در حال بررسی و رسیدگی است.

دربندی اضافه کرد: ما چند روزنامه بزرگ داریم که خودشان واردکننده کاغذ هستند، از جمله روزنامه های خراسان جنوبی، همشهری و جام جم که پروفومای مربوط به خرید خود را به ما ارائه کردند که به تایید رسیده است. البته از آنها تعهد گرفته ایم که کاغذشان را در بازار بفروشند و باید خودشان آن را مصرف کنند و اگر از این مقداری هم که خریداری می کنند، کاغذی ماند، آن را در اختیار ما قرار دهند تا در بازار مصرف کنندگان کاغذ روزنامه توزیع کنیم.

وی با اشاره به اینکه هر تن کاغذ روزنامه حدود ۷۸۰ یورو تمام می شود، قیمت ۱۲۵ هزار تومانی تعیین شده در کارگروه کاغذ کشور را رقمی کارشناسی و تعیین شده از طرف کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.