ایستادن «پشت چراغ سبز» در رادیو فرهنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، «پشت چراغ سبز» برنامه ای مشاوره محور در حوزه روانشناسی فردی و اجتماعی است که با کارشناسی پروین ناظمی در هر برنامه به یک مورد واقعی می پردازد.

در این برنامه ابتدا یک مورد واقعی مطرح می شود، پس از آن شنوندگان تلفنی یا با پیامک نظر و راهکار لازم را به او عرضه می کنند و با پخش تلفن شنوندگان و خواندن پیامک ها کارشناس برنامه راهکار های شنوندگان را نقد و بررسی می کند و در آخر کارشناس برنامه راه مناسب را بازگو می کند.

«پشت چراغ سبز» را می توانید شنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۴:۳۰ با موضوع اختلال دو قطبی از رادیو فرهنگ بشنوید.

اختلال دوقطبی یا افسردگی شیدایی نوعی اختلال خلقی و بیماری روانی است. افراد مبتلا به این بیماری دچار تغییرات شدید خلق می‌شوند. اختلال دو قطبی به صورت معمول در آخر دوره نوجوانی یا اوائل دوره بزرگسالی تظاهر پیدا می‌کند. این بیماری انواع مختلفی دارد که مهمترین آن اختلال دوقطبی نوع یک و اختلال دو قطبی نوع دو است.

«پشت چراغ سبز» در گروه جامعه رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی معصومه سادات علوی و رسول تسلیمی، گویندگی نرگس اصفهانی تولید و پخش می شود.

این برنامه هر هفته شنبه ها ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش می شود.