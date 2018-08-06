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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

دین پرست خبر داد:

تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای متروکه بندر رجایی

تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای متروکه بندر رجایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از دستور رییس جمهوری برای انجام اقدامات لازم درخصوص ترخیص آخرین کانتینرهای باقیمانده در بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری،  بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: در پی گزارش اقدامات بعمل آمده درخصوص تعیین تکلیف چندین هزار کانتینر متروکه در بندر شهید رجائی که در جریان بازدید وزیر کشور از این بندر مورد توجه و پیگیری ویژه حوزه اقتصادی وزارت کشور قرار گرفت، رئیس محترم جمهور ضمن تشکر از وزرای کشور، امور اقتصادی و دارائی و دادگستری، دستور دادند؛ این اقدامات تا ترخیص آخرین کانتینر ادامه یابد.

دین پرست در تشریح روند تعیین تکلیف این کانتینرها خاطر نشان کرد: از مجموع ۱۰۹۹۴ کانتینر متروکه در بندر شهید رجایی بندر عباس، ۹۸۶۲ کانتیرتعیین تکلیف و ترخیص شد و تنها ۱۱۳۲ کانتینر باقیمانده در حال انجام تشریفات گمرکی است.

وی افزود: قریب به ۱۱هزار کانتینر تحت عنوان اموال متروکه و ۱۰۵هزار تن کالاهای بلاتکلیف، قریب به ۱۰سال درانبارهای بندر شهید رجایی در استان هرمزگان نگهداری می‌شدند که با پیگیری وزارت کشور از طریق استانداری هرمزگان و همکاری صمیمانه تمامی دستگاههای مسئول در سطح ملی و استانی، وضعیت آنها تعیین تکلیف شد.

دین پرست ادامه داد: گزارش این اقدامات به رئیس جمهور ارسال شد که ایشان دستور پیگیری اقدامات لازم تا ترخیص آخرین کانتینر را ابلاغ کردند. معاون وزیر کشور تاکید کرد: بنا به اعلام استانداری هرمزگان، کانتینرهای باقیمانده تا پایان مرداد ماه تعیین تکلیف خواهد شد و همچنین برنامه ریزی لازم جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده نیز صورت می‌پذیرد.

کد مطلب 4367678

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