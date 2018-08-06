تشکر رئیس جمهور از روند تعیین تکلیف کانتینرهای متروکه بندر رجایی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور گفت: در پی گزارش اقدامات بعمل آمده درخصوص تعیین تکلیف چندین هزار کانتینر متروکه در بندر شهید رجائی که در جریان بازدید وزیر کشور از این بندر مورد توجه و پیگیری ویژه حوزه اقتصادی وزارت کشور قرار گرفت، رئیس محترم جمهور ضمن تشکر از وزرای کشور، امور اقتصادی و دارائی و دادگستری، دستور دادند؛ این اقدامات تا ترخیص آخرین کانتینر ادامه یابد.

دین پرست در تشریح روند تعیین تکلیف این کانتینرها خاطر نشان کرد: از مجموع ۱۰۹۹۴ کانتینر متروکه در بندر شهید رجایی بندر عباس، ۹۸۶۲ کانتیرتعیین تکلیف و ترخیص شد و تنها ۱۱۳۲ کانتینر باقیمانده در حال انجام تشریفات گمرکی است.

وی افزود: قریب به ۱۱هزار کانتینر تحت عنوان اموال متروکه و ۱۰۵هزار تن کالاهای بلاتکلیف، قریب به ۱۰سال درانبارهای بندر شهید رجایی در استان هرمزگان نگهداری می‌شدند که با پیگیری وزارت کشور از طریق استانداری هرمزگان و همکاری صمیمانه تمامی دستگاههای مسئول در سطح ملی و استانی، وضعیت آنها تعیین تکلیف شد.

دین پرست ادامه داد: گزارش این اقدامات به رئیس جمهور ارسال شد که ایشان دستور پیگیری اقدامات لازم تا ترخیص آخرین کانتینر را ابلاغ کردند. معاون وزیر کشور تاکید کرد: بنا به اعلام استانداری هرمزگان، کانتینرهای باقیمانده تا پایان مرداد ماه تعیین تکلیف خواهد شد و همچنین برنامه ریزی لازم جهت جلوگیری از بروز موارد مشابه در آینده نیز صورت می‌پذیرد.