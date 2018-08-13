به گزارش خبرنگار مهر، حمید کلانتری درنخستین همایش نقش تعاونی های دهیاری در توسعه روستایی گفت: وظیفه نخست تعاونی های دهیاری توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زیرساخت ها است. باید با فراهم کردن محیط مناسب و تامین آب آشامیدنی، مسکن، شبکه اینترنت، امکانات درمانی و بهداشتی، امکانات ورزشی و تفریحی و .. شرایط زندگی در روستا را تسهیل کرد.

وی ادامه داد: وظیفه دوم این تعاونی ها، اقتصاد روستاست. هر تعاونی باید با شناسایی استعدادهای منطقه ای، ظرفیت های توسعه روستا را مورد بهره وری قرار دهد و به توسعه منطقه ای بپردازد.

این مقام مسوول با بیان اینکه باید به تعاونی های دهیاری آموزش های توسعه ای دهیم، گفت:هر تعاونی در هر روستا باید با کمک تسهیل گران توسعه و فعالان اقتصاد روستایی مورد آموزش قرا گیرد.

کلانتری در ادامه با اشاره به بحث اشتغال روستایی، اظهار کرد: تعاونی های دهیاری موثرترین گروه برای جذب تسهیلات در بحث اشتغال روستایی هستند. همچنین میتوانند با استفاده از ظرفیت قانونی اجرای ماده ۲۶ برنامه ششم توسعه که به دولت اجازه داده شده تقریبا کلیه خدمات در حوزه های اجتماعی، ورزشی، ساخت و ساز و رفاهی را در اختیار تعاونی ها گذارد، استفاده کنند.

به گفته وی از سویی دیگر بیش از ۷۰ هزار پروژه نیمه تمام در اختیار دولت قرار دارد که دولت می تواند بخشی از این پروژه ها را به تعاونی های دهیاری واگذار کند.



کلانتری با بیان اینکه تعاونی های دهیاری می توانند تصدی گری دولت را عهده دار شوند، تاکید کرد: به هر حال دولت باید از کار افتصادی خارج شود و این مباحث را به نهادها و سازمان های مردم نهاد همچون تعاونی های دهیاری واگذار کند.

ضابطه فروشی شهرداری ها، آفت شهرها

در ادامه این همایش، محمدرضا شاملو، با بیان اینکه ۲۲ میلیون نفر جمعیت در روستاها زندگی می کنند، اظهار کرد: متاسفانه آن طور که باید و شاید به روستاهای کشور توجه نمی شود که این مساله موجب ایجاد چالش در این حوزه شده است. تغییر نگرش نسبت با جایگاه روستاها در توسعه ملی، تمرکز مدیریت ملی توسعه روستایی در نهادهای فرابخشی، اصلاح ساختار اجرایی نظام توسعه و عمران روستاها در محورهای اقتصادی_تولیدی، عمرانی و مدیریتی_نهادی و تهیه اسناد توسعه روستایی در مقیاس ملی، استانی و محلی، راه های برون رفت از وضعیت فعلی است.

معاون بنیاد مسکن با بیان اینکه منابع و اعتبارات کشور محدود است از این رو باید به بهترین شکل از آن استفاده کنیم، گفت: با استفاده از تجارب گذشته، تحولات فکری توسعه و برنامه ریزی روستایی و تحولات واقعیت های امروز جامعه روستایی و احکام برنامه پنجم و ششم توسعه، به سمت بهبود شرایط روستاهای کشور حرکت کنیم. توسعه به صورت جزیره ای رخ نمی دهد بلکه باید در پیوند با مراکز پیرامونی باشد. منابع محدود کشور امروز شیوه ای را ایجاد کرده که دستگاه ها بروی پیشبرد برنامه ها دست در جیب هم می کنند که این مساله ما را به توسعه نمی رساند.

شاملو با اشاره به تعاونی های دهیاری، افزود: توسعه زمانی رخ می دهد که تولید ثروت کنیم. باید مردم و کشور را توانمند کنیم که البته تعاونی های دهیاری می توانند نقش موثری در این زمینه داشته باشند.

وی همچنین از امضای تفاهم نامه بین بنیاد مسکن و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در رابطه با نقش تعاونی ها در فعالیت های بنیاد خبر داد و گفت: در پروژه های بنیاد مسکن آمادگی استفاده از ظرفیت تعاونی های روستایی را داریم. ضابطه فروشی شهرداری ها به دلیل نداشتن منابع پایدار تبدیل به یکی از آفت های شهرهای ما شده است، نباید اجازه دهیم تعاونی های دهیاری نیز به این سرنوشت دچار شوند. باید تعاونی های دهیاری به لحاظ مالی حمایت شوند تا هم مردم روستاها منتفع شوند و هم تعاونی ها به توانمندی برسند.