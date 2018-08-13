به گزارش خبرنگار مهر، محمود تعجبی درمصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه نظام مهارتی استان و کشور به وجود خبرنگاران نیاز دارد، گفت: نظام مهارتی باید به درستی معرفی شود.

وی بابیان اینکه اگر دانشجویان به درستی انتخاب رشته کنند با سیل فارغ التحصیلان بیکار در رشته های علوم پایه مواجه نخواهیم شد، گفت: دانش آموخته مراکز دانشگاهی علمی کاربردی پس از گذراندن دوران تحصیل در رسیدن به اشتغال موفق تر خواهند بود چراکه مهارت و توانایی خود را شناخته اند.

تعجبی از بررسی و صدور بیش از ۴۳۰۰ گواهی فراغت از تحصیل از ابتدای سال ۹۶ تاکنون خبر داد و گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی استان همدان در این مدت یک هزار و ۷۷۰ تاییدیه تحصیلی به سازکان ها و ارگان های متقاضی ارسال کرده است.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی همدان از ایجاد بیش از ۳۴۰۰ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در ۳۶ کدرشته محل کاردانی و ۲۰ کد رشته محل کارشناسی برای مهر ۹۷ خبر داد و گفت: سال ۹۶ بیش از ۳ هزار دانشجو در مراکز آموزش علمی کاربردی استان همدان جذب شدند.