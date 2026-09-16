خراسان جنوبی در اقتصاد دوم کشور شد؛ اعتبارات از ۲.۹ به ۱۲ همت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: شهریورماه برای خراسان جنوبی بهار کسب موفقیتها بود و بر اساس گزارشی که وزیر کشور به رئیسجمهور ارائه کرده، استان در سال گذشته در شاخصهای اقتصادی ۱۷گانه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.
وی افزود: اتاق بازرگانی خراسان جنوبی نیز در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در زمره شوراهای موفق کشور شناخته شده و اتاق تعاون استان نیز جزو اتاقهای موفق کشور قرار گرفته است.
استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در حوزه صادرات به افغانستان نیز از مرزهای رسمی یزدان و ماهیرود و بهزودی میل ۷۳، اقدامات خوبی انجام شده و استان در حوزه صادرات جزو استانهای موفق کشور است.
هاشمی با اشاره به جایگاه امنیت اقتصادی استان گفت: امروز با افتخار اعلام میکنیم خراسان جنوبی امنترین استان کشور در حوزه اقتصادی شناخته شده است و این موضوع با توجه به هممرزی استان با افغانستان اهمیت ویژهای دارد.
وی با تأکید بر نقش وفاق و همدلی در پیشبرد امور استان گفت: هیچکدام از این اقدامات حاصل تلاش یک فرد نیست و اگر امروز در حوزه راهآهن، صادرات، سرمایهگذاری و سایر بخشها اتفاقات خوبی افتاده، نتیجه جلسات، پیگیریها و همکاری نمایندگان، مدیران و بخش خصوصی است.
افزایش چهار برابری اعتبارات استان
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به رشد اعتبارات استان گفت: در سال ۱۴۰۲ مجموع اعتبارات ملی و استانی خراسان جنوبی حدود ۲.۹ همت بود، اما امروز این رقم به ۱۲ همت رسیده است.
هاشمی افزود: این اعتبارات حاصل پیگیریهایی است که در وزارتخانهها انجام شده و نشان میدهد خراسان جنوبی توانسته سهم بیشتری از منابع ملی را جذب کند.
وی همچنین از افزایش منابع بانکی استان خبر داد و گفت: منابع بانکی از حدود ۵۰ همت به ۸۳ همت افزایش یافته و این منابع باید در حوزههایی مانند تسهیلات ازدواج، جوانی جمعیت و تولید مورد استفاده قرار گیرد.
بیش از ۷.۵ همت برای راهآهن هزینه شد
هاشمی با اشاره به پروژه راهآهن خراسان جنوبی بیان کرد: یکی از مطالبات جدی مردم استان، راهآهن بود و در ابتدای حضورم در استان این پروژه با نگرانیهایی مواجه بود، اما امروز شرایط کاملاً متفاوت است.
وی گفت: از ابتدای اجرای پروژه که در دولت شهید رئیسی کلنگزنی شد، یکهزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود، اما اکنون میزان هزینهکرد به بیش از ۷.۵ همت رسیده است.
استاندار خراسان جنوبی افزود: بیش از ۵ همت از این اعتبار در دولت چهاردهم برای راهآهن هزینه شده که با توجه به شرایط کشور و درگیری بیش از یکسالونیم با جنگ، رقم قابل توجهی است.
قول استاندار برای پایان صفهای سوخت تا اول مهر
هاشمی با اشاره به مشکلات ایجادشده در جایگاههای سوخت استان گفت: این وضعیت زیبنده مردم نیست و من باید هم از مردم عذرخواهی و هم از صبوری آنها تشکر کنم.
وی تأکید کرد: به مردم قول خواهیم داد که انشاءالله تا اول مهرماه مشکل صفهای طولانی سوخت مرتفع شود.
پایینترین نرخ تورم و بیکاری در خراسان جنوبی
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به تغییر شاخصهای اقتصادی استان گفت: در فروردین ۱۴۰۲، خراسان جنوبی گرانترین استان کشور بود، اما در ۹ ماه گذشته پایینترین نرخ تورم کشور را داشتهایم.
هاشمی افزود: سال گذشته نیز نرخ بیکاری استان به ۴.۴ درصد رسید که پایینترین نرخ بیکاری کشور بود، البته مردم استان شایسته شرایط بهتر از این هستند.
وی گفت: کسب امتیاز یک بحث است و حفظ آن بحث دیگری است و باید تلاش کنیم این جایگاهها در استان تثبیت و تقویت شود.
۱۲ میلیون لیتر سوخت برای صنعت و معدن
استاندار خراسان جنوبی همچنین از تأمین سوخت مورد نیاز بخش صنعت و معدن خبر داد و گفت: حدود ۱۰ میلیون لیتر ذخیره سوخت برای معادن و پنج میلیون لیتر برای بخش صنعت تأمین شده است.
هاشمی افزود: دو میلیون لیتر نیز برای ذخیره تابستان اختصاص یافته و در مجموع حدود ۱۲ میلیون لیتر سوخت برای بخش صنعت و معدن استان تأمین شده است و در صورت نیاز، برای تأمین بیشتر نیز پیگیری خواهیم کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای سرمایهگذاری خارجی استان بیان کرد: حداقل ۱۱ سرمایهگذار خارجی در دولت فعلی در خراسان جنوبی به نتیجه رسیدهاند و این موضوع نشاندهنده ظرفیت استان در حوزه سرمایهگذاری است.
۱۰۵ مدرسه در مسیر افتتاح
استاندار خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۰۵ مدرسه با ۴۳۰ کلاس درس جزو تعهدات استان است که حداقل ۲۰ مدرسه از این تعداد در مهرماه افتتاح خواهد شد.
هاشمی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پروژههای عمرانی و درمانی استان نیز گفت: پروژههایی مانند بیمارستان قائم، درمانگاه شهید رحیمی، خط انتقال گاز و توسعه راهها با جدیت دنبال میشود.
وی در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در اقتصاد استان گفت: در ایام جنگ نیز بخش خصوصی استان پای کار بود و در تأمین کالاهای اساسی همکاری کرد و این همراهی نشان داد که هر اتفاقی در خراسان جنوبی رقم خورده، حاصل وفاق، همدلی و همکاری مجموعه استان بوده است.
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