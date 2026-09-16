به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، مسابقات گیم این اپراتور فرصتی برای رقابت و حضور گیمرها در فضای حرفهای و سرگرمی فراهم میکند و بستههای اختصاصی اینترنت نیز برای استفادههای مختلف این کاربران در نظر گرفته شده است.
گیمرهایی که برای دانلود بازی و دریافت بهروزرسانیهای حجیم به اینترنت نیاز دارند، میتوانند بسته ویژه این نوع مصرف را با کد دستوری «#۲۵۲*۱۰۰۰*» فعال کنند. برای کاربران دارای گوشی و پوشش ۵G نیز بسته اختصاصی با کد «#۵*۱۰۰*»ارائه شده است.
همچنین برای بازیهای کوتاه موبایلی، بستهای با کد «#۲*۱۲۱*» در نظر گرفته شده و کاربرانی که استفاده مستمر و طولانیتری از اینترنت هنگام بازی دارند، میتوانند از بسته«#۴*۱۰۰*» استفاده کنند.
این بستهها، نیازهای متفاوت گیمرها را از دانلود و بهروزرسانی بازیها تا بازیهای موبایلی و استفاده طولانیمدت از اینترنت پوشش میدهند و در کنار مسابقات گیم، بخشی از خدمات همراه اول برای کاربران این حوزه را تشکیل میدهند.
همراه اول در کنار برگزاری مسابقات گیم، بستههای اینترنتی متنوعی را هم برای گیمرها ارائه کرده است تا کاربران بر اساس نوع بازی و میزان مصرف اینترنت، گزینه متناسب با نیاز خود را انتخاب کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، مسابقات گیم این اپراتور فرصتی برای رقابت و حضور گیمرها در فضای حرفهای و سرگرمی فراهم میکند و بستههای اختصاصی اینترنت نیز برای استفادههای مختلف این کاربران در نظر گرفته شده است.
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