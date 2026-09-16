به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی همراه اول، مسابقات گیم این اپراتور فرصتی برای رقابت و حضور گیمرها در فضای حرفه‌ای و سرگرمی فراهم می‌کند و بسته‌های اختصاصی اینترنت نیز برای استفاده‌های مختلف این کاربران در نظر گرفته شده است.



گیمرهایی که برای دانلود بازی و دریافت به‌روزرسانی‌های حجیم به اینترنت نیاز دارند، می‌توانند بسته ویژه این نوع مصرف را با کد دستوری «#۲۵۲*۱۰۰۰*» فعال کنند. برای کاربران دارای گوشی و پوشش ۵G نیز بسته اختصاصی با کد «#۵*۱۰۰*»ارائه شده است.



همچنین برای بازی‌های کوتاه موبایلی، بسته‌ای با کد «#۲*۱۲۱*» در نظر گرفته شده و کاربرانی که استفاده مستمر و طولانی‌تری از اینترنت هنگام بازی دارند، می‌توانند از بسته«#۴*۱۰۰*» استفاده کنند.



این بسته‌ها، نیازهای متفاوت گیمرها را از دانلود و به‌روزرسانی بازی‌ها تا بازی‌های موبایلی و استفاده طولانی‌مدت از اینترنت پوشش می‌دهند و در کنار مسابقات گیم، بخشی از خدمات همراه اول برای کاربران این حوزه را تشکیل می‌دهند.