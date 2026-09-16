واکنش افشین به قانون هوش مصنوعی؛ ستاد AI با فعالیت سازمان تعارض ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، در حاشیه بازدید از بیستمین دوره مسابقات ربوکاپ که از صبح امروز در مصلای تهران آغاز شد، در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت رویدادهای رباتیک به‌عنوان میدانی برای شکوفایی خلاقیت، گفت: مسابقات ربوکاپ، بستری برای حل مسائل واقعی کشور توسط نسل جوان است. ما در دولت چهاردهم با تعریف «نسل چهارم آموزش»، به دنبال گذار از آموزش صرف به سمت مهارت‌آموزی، حل مسئله و در نهایت «خلق ارزش» هستیم.



وی افزود: آنچه در این نمایشگاه شاهد هستیم، تجلی تبدیل دانش به ارزش‌افزوده است؛ برای مثال، دانش‌آموزی که با طراحی یک سیستم اتوماتیک نانوایی، دانش خود را برای حل یک معضل واقعی به کار گرفته، گام در مسیر درست گذاشته است. در این دوره از مسابقات، ۴۰۰ تیم (۳۵۰ تیم دانش‌آموزی و ۵۰ تیم بزرگسال) در قالب ۳۰ لیگ و با حضور حدود ۲۰۰۰ شرکت‌کننده به رقابت می‌پردازند. این رویدادها در شرایطی که آموزش‌ها به سمت مجازی‌سازی رفته، به تکمیل فرایند آموزش و بروز خلاقیت کمک شایانی می‌کند.

هوش مصنوعی نباید در ساختار سلسله‌مراتبیِ عمودی محصور شود

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره قانون هوش مصنوعی، با بیان اینکه قوانین مصوب مجلس لازم‌الاجراست، تصریح کرد: اولویت اصلی ما صرفاً قانون‌گذاری نیست؛ بلکه تمرکز بر زیرساخت، تقویت نیروی انسانی و توسعه دیپلماسی بین‌المللی است. هوش مصنوعی یک مکانیزم «شبکه‌ای» است و نباید در ساختار سلسله‌مراتبیِ عمودی محصور شود، چرا که چنین ساختاری مانع رشد آن خواهد شد.

فعالیت ستاد هوش مصنوعی معاونت علمی هیچ تناقض و منافاتی با فعالیت سازمان هوش مصنوعی ندارد



وی افزود: سازمان هوش مصنوعی باید نهادی چابک، صرفاً سیاست‌گذار و تنظیم‌گر باشد و از بروکراسی و آیین‌نامه‌های متعدد پرهیز کند. همچنین در خصوص فعالیت ستادهای معاونت علمی و شبهات موازی‌کاری با وزارتخانه‌ها، باید تأکید کنم که ستادهای ما (ستاد هوش مصنوعی) نقش «رصد فناوری» را دارند و فعالیت آن‌ها هیچ تناقضی با وظایف سازمان‌های تخصصی (مانند محیط‌زیست یا انرژی) ندارد؛ بنابراین ستاد با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد. مگر اینکه مثلاً فرض کنید سیاستی باشد که اینها ذیل هم قرار بگیرد که خب این یک سیاست دیگری است.

ورود جدی به رباتیک و رفع «محرومیت فناوری»



افشین با اشاره به غفلت‌های گذشته در حوزه رباتیک گفت: ما باید دانش رباتیک را از مقطع دانش‌آموزی آغاز کرده و به صنعت برسانیم تا مردم مزیت‌های آن را در رفاه عمومی لمس کنند. برای تحقق این امر، معاونت علمی حضوری جدی در این دوره دارد و فردا معاونان وزارت صمت نیز با هدف ارائه امکانات برای حمایت از تیم‌ها حضور خواهند یافت.



وی با اشاره به برنامه حمایتی جدید گفت: برخلاف روال گذشته که نخبگان پس از برگزاری رویدادها رها می‌شدند، ما به‌دنبال پیوستگی زنجیره حمایت هستیم. ما باید از الگوهای موفق جهانی، مانند سرمایه‌گذاری‌های سنگین کشورهایی نظیر چین روی نیروی انسانی (اعطای گرنت‌های کلان در دوره‌های سه‌ساله)، الگوبرداری کنیم تا ایده‌ها به محصول تبدیل شوند.



وی با اذعان به وضعیت نامناسب زیرساخت‌ها افزود: آزمایشگاه‌های ما فرسوده شده‌اند و تکنولوژی آن‌ها قدیمی است. من با سفر به اکثر استان‌ها، شاهد نوعی «محرومیت فناوری» بودم؛ به‌طوری‌که حتی شرکت‌های پردرآمد نیز از فناوری‌های روز بی‌بهره‌اند. ما برنامه مفصلی برای تجهیز آزمایشگاه‌ها داریم، چرا که رشد تولید پایدار بدون تکیه بر فناوری‌های نوین ممکن نیست.



معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به انتقادات درباره عملکرد ایران در مسابقات جهانی گفت: امسال برای نخستین بار مدال طلای هوش مصنوعی را کسب کردیم. در مسابقات رباتیک کره جنوبی (تیرماه) نیز رتبه اول تا سوم را کسب نکردیم که علت اصلی آن عدم حمایت جدی در سال‌های گذشته بود، اما قول می‌دهم سال آینده رتبه‌های مناسبی در سطح جهانی کسب کنیم.

رایزنی برای اصلاح ۳ ماده از قانون نفوذ بیگانگان در مجلس



وی درباره دغدغه اساتید در خصوص «قانون نفوذ» مجلس گفت: در حال مذاکره فشرده با مجلس برای اصلاح مواد ۳، ۴ و ۵ این قانون هستیم تا دغدغه‌های اساتید و نخبگان در زمینه روابط بین‌الملل و دیپلماسی علمی برطرف شود. مذاکرات روند خوبی داشته و طی یک تا دو هفته آینده که طرح به صحن می‌آید، اصلاحات مدنظر اعمال خواهد شد.