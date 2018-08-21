استقلال مستحکم در خانه، آسیب پذیر در خارج از خانه

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان وینفرد شفر در هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر در پایان هفته چهارم با ۵ امتیاز، ۵ گل زده و ۳ گل خورده در رده هفتم جدول قرار داشته و به هفته‌های آینده برای رسیدن به رده های بالایی جدول چشم دوخته اند.

۵ امتیازی که آبی پوشان در ۴ هفته گذشته از این مسابقات به دست آورده اند، شامل ۴ امتیاز خانگی و یک امتیاز خارج از خانه است. مقایسه نتایج دیدارهای آبی پوشان در خانه و خارج از خانه نشان می دهد استقلال به مراتب در بازیهای خانگی بهتر از بازیهای خارج از خانه امتیاز می‌گیرد.

آبی‌ها در پایان هفته چهارم ۲ بار در خانه و ۲ هم خارج از خانه بازی کرده‌اند. حاصل بازیهای خانگی این تیم یک پیروزی ۳ بر صفر برابر تراکتورسازی و یک تساوی صفر -صفر مقابل پیکان است. آنها در خانه ۴ امتیاز گرفته‌اند و ۳ بار هم گلزنی کرده‌اند. نقطه مثبت این تیم در بازیهای خانگی گل نخوردن این تیم است. دروازه استقلال در خانه باز نشده و همه گلهای خورده آنها به دیدارهای خارج از خانه باز می‌گردد.

اما شاگردان شفر در مقابل دیدارهای خانگی‌شان، در دیدارهای خارج از خانه عملکرد خوبی نداشته‌اند. آنها خارج از خانه مقابل ذوب آهن متوقف شده و مقابل پارس جنوبی شکست خورده‌اند. آبی پوشان خارج از خانه ۲ بار دروازه حریفان را باز کرده و ۳ بار هم دروازه شان باز شده است تا تفاضل گل آنها در بازیهای خارج از خانه منفی یک باشد.

رتبه تیم استقلال در جدول فرضی مربوط به بازیهای خانگی بعد از پارس جنوبی جم، فولاد و پیکان با شرایطی مشابه با پرسپولیس و سایپا رده‌های چهارم تا ششم است. اما در همین جدول مربوط به بازیهای خارج از خانه آبی‌ها با تنها یک امتیاز با شرایطی کاملا مشابه با نساجی و پارس جنوبی در رده های هشتم تا دهم قرار می‌گیرند.