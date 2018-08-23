روحانی فرصت طرح سوال از رئیس جمهور را مغتنم بشمرد

زهره الهیان نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور و نامه روحانی به رئیس مجلس اظهار داشت: طرح سوال از رئیس جمهور یکی از ابزارهای نظارتی مجلس برای اصلاح عملکرد دولت است تا دولت ها بتوانند در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد.

وی افزود: اینکه این طرح در شرایط فعلی می تواند در اصلاح عملکرد دولت موثر باشد جای بحث دارد، اما اینکه آقای روحانی طی نامه‌ای به رئیس مجلس و در حالی که باید نسبت به عملکرد خود به ویژه در حوزه اقتصادی پاسخگو باشند، با بیان اینکه ناگفته هایی را خواهم گفت ادبیات مناسبی در مقابل مجلس که نمایندگان ملت هستند به حساب نمی آید.

الهیان ادامه داد: امیدواریم آقای روحانی در جلسه برگزاری سوال از رئیس جمهور با پرهیز از فرافکنی و فرار به جلوبه ملت و نمایندگان ملت پاسخ دهند. در صورتی که آقای روحانی فرصت طرح سوال از رئیس جمهور را باید مغتنم بشمارند و برنامه دولت را برای ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم ارائه دهند و با احترام به افکار عمومی، از مجلس کمک بخواهند.

نماینده اسبق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تدوین برنامه جامع اقتصادی از سوی دولت، تصریح کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری از دولت خواستند که دولت باید برای برون رفت از شرایط موجود، برنامه جامع اقتصادی تدوین کند و سه قوه در کنار هم با همکاری و تعامل مثبت مشکلات مردم را حل کنند.

الهیان گفت: در شرایط موجود بیشترین فشار بر اقشار ضعیف جامعه و دهک‌های پایین به لحاظ معیشتی تحمیل می شود و به هیچ وجه با شعار انقلاب که همان عدالت است، همخوانی ندارد. متاسفانه با سیاست‌های غلط پولی و بانکی و اقتصادی در شرایط فعلی شاهد هستیم که فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر می شوند و این امری است که قابل تطبیق با آرمان های نظام و انقلاب نیست.

الهیان در پایان با بیان اینکه بهتر است آقای روحانی در مشاوران خود تجدید نظر کنند، خاطرنشان کرد: مشکلات و مسائل پیش آمده نشان می دهد که مشاوره های خوبی مخصوصا در بحث اقتصادی به ایشان داده نشده و بهتر است رئیس جمهور به صورت مستقل و مشاوره گرفتن از کارشناسان دلسوز ملت، اهداف اقتصادی را پیش ببرد تا بتوان برخی مشکلات موجود را حل کند و شرایط را برای مردم راحت تر کند.