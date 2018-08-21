به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی ضمن تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تلاش دشمنان متاسفانه به حداکثر رسیده و بنا دارند نگذارند انقلاب اسلامی به چهل سالگی خود برسد و در همین راستا بیشترین فشار را بر روی مردم و این انقلاب وارد می کنند.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا علی رغم اینکه برجام توسط شش قدرت جهان امضاء شد ولی در یک اقدام غیر اخلاقی از برجام خارج شد و آنها فکر می کردند ایران نیز از برجام خارج می شود ولی تیر آنها به خطا خورد و ایران اسلامی اعلام کرد که برای حفظ برجام هر کاری انجام می دهد.

خورشیدی با بیان اینکه برجام نشانه حقانیت مردم و نظام است، تصریح کرد: برجام با تلاش مسئولین نظام بر جا ماند ولی فشارها به کشور وارد می شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت خدمتگزار تا روز آخر به کار خود ادامه می دهد و اینکه برخی افراد حرف‌هایی می زنند به فرموده مقام عظمای ولایت این حرف‌های دشمنان است.

خورشیدی بیان کرد: همه مردم ثمرات برجام را دیدن و اثرات خوبی نیز برای مردم در بر داشته است و در پی خروج آمریکا از برجام امروز می بینیم برخی از شرکت های بزرگ از ایران خارج می شوند.

وی یادآور شد: ترامپ در تمامی صفحات برجام یک جمله پیدا نکرد که به استناد آن از برجام خارج شود و دست به آن کار غیر اخلاقی زد که نشان از تلاش فرزندان دیپلمات ایران بوده است.

افزایش دوبرابری پروژه‌های هفته دولت

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر با تاکید بر اینکه امید درجامعه باید حفظ شود، گفت: روزی که امید در جامعه خدشه دار شود هیچ خدمتی در نظر مردم موفق نمی شود و اگر مردم امید به آینده را از دست دهند در مقابل دشمنان آسیب پذیر هستند.

وی اضافه کرد: در آستانه هفته دولت قرار داریم که علی رغم همه مشکلات مالی ولی در یکسال گذشته کارهای خوبی در سطح استان صورت گرفته است.

خورشیدی خاطر نشان کرد: درهفته دولت امسال هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در سطح استان افتتاح می شود که به نسبت سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی باید در بین مردم باشند، افزود: مدیران نسبت به فعال سازی روابط عمومی دستگاههای اجرایی خود اقدام کنند تا خدمات و اقدامات صورت گرفته به نحو مطلوب به مردم انعکاس داده شود.

خورشیدی با بیان اینکه تا پایان سال با تدبیر فرماندار شهرستان تعداد روستاهای فاقد بیکار در سطح شهرستان افزایش می یابد، اظهار کرد: دولت تلاش دارد سهم بانوان و جوانان در انتصابات افزایش دهد.

وی گفت: مدیران مواردی را که سبب نارضایتی مردم می شود شناسایی و راهکارهای لازم اتخاذ کنند.