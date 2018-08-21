استفاده از متخصصان حوزه‌ طراحی و مدیریت شهری در پروژه ها

علی سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشارکت مردم در درآمدزایی و اداره امور شهر همیشه جزو دغدغه‌های شهرداری بوده است، اظهار کرد: بر همین اساس تصمیماتی در این زمینه گرفته شده که محله محوری و انتخاب شهرداران محله در اولویت آن‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در حال پیگیری برای انتخاب شهردار محله مناطقی هستیم که هنوز شهردار محله ندارند.

شهردار منطقه دو کرمان تصریح کرد: آن‌چه امروزه توسعه و بهره‌وری خدمات شهری را تضمین می‌کند، مشارکت تمامی شهروندان در فعالیت‌های شهری است.

سعیدی گفت: در این راستا از ظرفیت خانه‌های فرهنگ برای ارتقای فرهنگ شهرنشینی و فعالیت‌های مشارکتی استفاده می‌کنیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه استفاده از متخصصان حوزه‌ طراحی و مدیریت شهری می‌تواند به شهرداری کمک کند، تصریح کرد: در این خصوص متخصصان شهرسازی، معماری و فضای سبز در سطح منطقه دو شناسایی شدند و از تخصص آن‌ها در طراحی فضای شهری، پارک‌ها و انجام پروژه‌های شهری استفاده می‌شود.