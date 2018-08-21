ترکیه انتقاد از ترامپ را به رسانه های آمریکا کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه با انتشار مقاله ای در «یو اس ای تودی» از سیاست های «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در قبال آنکارا انتقاد کرد.

چاووش اوغلو در این مقاله با انتقاد از اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در زمینه افزایش تعرفه گمرکی واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه می نویسد: دونالد ترامپ باید به جای افزایش تعرفه راه دیپلماسی را امتحان کند.

وی با اشاره به تهدیدهای رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش تحریم‌ها علیه ترکیه گفت: ترامپ با این اقدامات کشوری را که از مهمترین متحدان ناتو است، تبدیل به بیگانه می کند. رئیس جمهوری آمریکا با بیگانه ساختن متحدی که دارای منافع ملی مشترک حیاتی با آمریکا است، در مقابل کشور خود مانع تراشی می کند.

چاووش اوغلو با تاکید بر اینکه ترکیه همچنان متحد ناتو باقی خواهد ماند، افزود: ترکیه از قدیمی ترین متحدان ناتو است و با دومین ارتش قدرتمند ناتو از بال جنوبی ناتو محافظت می کند.