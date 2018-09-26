بازیگران «دو لکه ابر» با مردم فیلم می بینند/ تصاویر جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «دو لکه ابر»، تازه ترین اکران مردمی فیلم سینمایی «دو لکه ابر» به کارگردانی مهرشاد ‌کارخانی روز شنبه ۷ مهرماه ساعت ۲۰ در سالن سینما کریستال مجتمع سینمایی کورش برگزار می شود و نیما رییسی، امید ‌علومی و نیوشا مدبر بازیگران این فیلم همراه با کارگردان و سایر عوامل به تماشای این اثر سینمایی می نشینند. ‌

همچنین در آستانه این اکران، جدیدترین عکس های فیلم سینمایی «دو لکه ابر» نیز رونمایی شد. ‌

«دو لکه ابر» ششمین تجربه کارگردانی مهرشاد کارخانی است که با شعار «هر کی اینجا بمونه گم می‌شه!» در گروه سینمایی ‌«هنر و تجربه» اکران شده است.

در این فیلم امید علومی، نیما رییسی، نیوشا مدبر، آشا محرابی، شهین تسلیمی، افشین سنگ چاپ، علی زندی، ‌اصغر طبسی و مینووش رحیمیان بازی می کنند.

مجید عباسی تهیه کننده، بهروز دین یاریان مجری طرح و سرمایه گذار، مهرشادکارخانی، مجید رحیمیان و حمیدغلامی نویسندگان ‌فیلمنامه، علی اظهری مدیر فیلمبرداری، سارا آهنی تدوین، محمدرضا دلپاک و حسین مهدوی طراحی و ترکیب صدا، ستار اورکی ‌موسیقی، ابرهیم شاکری دستیار اول فیلمبردار، امیر توکلی و نیما مدبر دستیار اول کارگردان، علی غیاثوند دستیار دوم کارگردان، ‌پرنیا کاظمی پور برنامه ریز، حنا شفیعی مهریار عکس، امیر شاهوردی صدابردار، فریور معیری طراح گریم، عسل هاشمی سراج ‌طراح صحنه و لباس، رضا دهقان مدیر تدارکات، عباس شوقی طراح جلوه‌های ویژه، سعید سیاوشی، رامبد دین یاریان جانشین ‌تولید و امیر عابدی مدیر تبلیغات از عوامل تولید فیلم سینمایی «دو لکه ابر» هستند. ‌