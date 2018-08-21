برخی شرکت ها به صورت ترک تشریفات معاملات خود را انجام می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی در جلسه علنی روز سه شنبه با بیان اینکه تاخیر در انتخاب هیئت مدیره سازمان ها و شرکت ها باعث شده هنوز این شرکت ها با همان ترتیب ادامه فعالیت دهند، گفت: برخی از افراد هستند که در چند هیئت مدیره عضو هستند که باید این روند اصلاح شود.

وی ادامه داد: قرار بود در شهرداری قرارداد ترک تشریفات بسته نشود اما با وجود آنکه سامانه شفافیت فعال است هنوز می بینیم برخی از شرکت ها و سازمان های وابسته به شهرداری به صورت ترک تشریفات معاملاتی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه باید رقابت بین شرکت ها و پیمانکاران وجود داشته باشد، گفت: با شفاف کردن نحوه قراردادهای پیمانکاران باید به تدریج به سمت حذف رانت برویم اما می بینیم در برخی از حوزه ها مانند پسماند، پیمانکاران و مسئولان این حوزه همدیگر را پیدا کرده اند و به جای مزایده قراردادهای گذشته خود را تمدید می کنند.