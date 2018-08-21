آبیاری زمین های کشاورزی با پساب برخی کشاورزان را راهی زندان کرد

حسین صفاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منکر استفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری محصولات کشاورزی نمی شویم کما اینکه در این سال ها گزارشاتی به ما شده و پس از اثبات با متخلفان برخورد شده است.

وی با بیان اینکه شکایات بسیاری به ما در این سال ها ابلاغ شده که پس از بازرسی از سوی ما و محیط زیست با متخلفان برخورد و تمام محصولات آلوده را نابود کردیم، ادامه داد: گزارشاتی مبنی بر آبیاری ذرت، چغندر، گندم، صیفی جات و سبزیجات هم در سال های گذشته اعلام شده است. این به اعتقاد غلط برخی کشاورزان مربوط می شد که باید در یک مرحله با پساب سبزیجات را شستشو داد.

امسال آبیاری زمین کشاورزی با پساب گزارش نشده است

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اعلام اینکه در سال گذشته تعدادی از متخلفان نیز به یکسال حبس محکوم شدند، افزود: کشاورزانی که از پساب فاضلاب تصفیه نشده برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده می کنند طبق ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد می‌شود.

وی با اعلام اینکه در شرح وظایف ما نیست که بدون هیچ گونه شکایتی بازرس بر سرزمین های کشاورزی بفرستیم که آیا با پساب آبیاری می کنند یا آب چاه استفاده می شود، گفت: امسال گزارشی مبنی بر آبیاری زمین های کشاورزی با پساب فاضلاب را نداشتیم.

محصولات کشاورزی آلوده صنعتی سبب ابتلا به سرطان می شود

صفاری با بیان اینکه دو نوع فاضلاب داریم که یک نوع آن پساب فاضلاب تصفیه نشده و نوع دیگر آن مطابق با استانداردها تصفیه شده است، ادامه داد: حتی با پساب فاضلابی که مطابق با استانداردها باشد، نباید برای آبیاری گیاهان مثمر استفاده کرد و نمی توان آن را حتی برای صیفی جات هم به کار برد.

وی با اشاره به اینکه محصول کشاورزی که با پساب فاضلاب تصفیه نشده آبیاری شود و وارد بازار شود به هیچ عنوان قابل تشخیص نیست و اگر تنها باعث آلودگی میکروبی شود مصرف آن سبب بیماری های عفونی، گوارشی و روده ای می شود و اگر همراه با آلودگی صنعتی باشد سبب ابتلا به سرطان می شود، اعلام کرد: زمانی که محصول کشاورزی آلودگی میکروبی داشته باشد به راحتی با شستشوی در چهار مرحله و گندزدایی می توان اطمینان خاطر از سلامتی آن پیدا کرد و اگر از دسته صیفی جات باشد با شستشوی پوست به راحتی قابل حل است اما از نظر بار آلودگی شیمیایی باید حتما مورد آزمایش قرار بگیرد.

صفاری بیان داشت: امروز با حجم زیادی از پساب مواجه ایم که باید مورد استفاده بهینه قرار بگیرد و راهی به جز تصفیه کامل و استاندارد پساب وجود ندارد تا به مرحله ای برسیم که بتوان از آن استفاده کرد.