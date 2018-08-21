توضیح سرپرست استقلال در مورد جذب مدافع تیم ملی فوتبال عراق

اصغر حاجیلو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار فردای آبی پوشان برابر فولاد خوزستان گفت: بازی سختی در پیش داریم و با توجه به اینکه هفته گذشته مقابل پارس جنوبی نتوانستیم امتیازی کسب کنیم، باید این بازی را با پیروزی به پایان رسانده تا بتوانیم خود را به بالای جدول برسانیم.

وی تاکید کرد: فولاد تیم با برنامه و منظمی است و آنها هم مطمئناً برای کسب امتیاز به تهران خواهند آمد ولی ما با توجه به شرایط میزبانی و حضور هوادارانمان باید این بازی را با موفقیت به پایان برسانیم.

وی در خصوص حضور صفاهادی مدافع عراقی در تیم استقلال گفت: از این موضوع بی اطلاعم و تنها شنیده ام که قرار است با استقلال قرارداد ببندد. اما اگر می خواهید از جزئیات کامل مطلع شوید، باید با سرپرست باشگاه صحبت کنید.

سرپرست تیم استقلال در پاسخ به این سوال که آیا روزبه چشمی فردا مقابل فولاد خوزستان به میدان خواهد رفت یا خیر؟ گفت: بازی کردن یا نکردن هر بازیکنی به سرمربی تیم مربوط است و تصمیم نهایی را شفر می گیرد. اما فکر می کنم با توجه به آمادگی خوبی که روزبه چشمی دارد، فردا بتواند دقایقی برای استقلال به میدان برود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فردا منتظر هواداران هستیم و امیدوارم بتوانیم با حمایت آنها به یک پیروزی خوب دست پیدا کنیم.