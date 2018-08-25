محمدرضا عباسیان رییس تشکل صنفی فعالان نمایش خانگی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت محصولات شبکه نمایش خانگی گفت: قیمت محصولات شبکه نمایش خانگی پیش از این ۶ هزار تومان بود که به تازگی به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته که در شرایطی که قیمت همه چیز چهار برابر شده است، افزایش ناگهانی قیمت این محصولات مساله عجیبی نیست.

وی بیان کرد: عرضه دی وی دی در شبکه نمایش خانگی به ۲ عاملِ پلی کربونات برای تولید دی وی دی و مقوا و کاغذ برای جلد و پوسترها بستگی دارد که افزایش قیمت اینها تا امروز بیش از ۲ برابر بوده و ممکن است با افزایش بیشتر هم همراه باشد.

رییس تشکل صنفی فعالان نمایش خانگی کشور در پاسخ به این نکته که مردم توان خرید محصولات ۱۰ هزار تومانی در شبکه نمایش خانگی را ندارند و این باعث حذف محصولات فرهنگی از سبد فرهنگی خانوار می شود، توضیح داد: معتقدم آقایان در سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پاسخگوی این مساله باشند که چرا از نمایش خانگی که در همین بازار بسیار خراب، سالانه معادل ۱۰۰ میلیارد تومان به سینمای ایران کمک می کند و در طول سال نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان در تولید فیلم ها سرمایه گذاری می کند، حمایت نمی کنند.

عباسیان اضافه کرد: ما پیش از این به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده بودیم که اگر مساله مواد اولیه را حل نکند به ناچار با افزایش چشمگیر قیمت مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: این افزایش قیمت به این معنا نیست که سود اضافی به صاحبان موسسات می رسد بلکه به این دلیل است که شرکت ها بتوانند هزینه های خود را تامین کنند، البته می دانیم که مخاطب نسبت به این افزایش قیمت واکنش منفی نشان خواهد داد و فروش ها به شدت پایین می آید ولی چاره ای نداریم.

این مدیر سابق سینمایی توضیح داد: همه این مسایل سبب می شود که نه تنها شرکت های ویدیو رسانه ورشکست شوند؛ که البته تا امروز هم از ۲۸ شرکت تنها ۶ شرکت فعال هستند، بلکه سینمای ایران نیز همین مبلغ را از درآمد شبکه نمایش خانگی از دست بدهد.

رییس تشکل صنفی فعالان نمایش خانگی کشور بیان کرد: تاکید می کنم که اگر مخاطب از محصولات شبکه نمایش خانگی استفاده نکند، بی شک از محصولات وی او دی نیز استفاده نمی کند زیرا اگر بخواهد در گوشی موبایل فیلم ببیند، رایگان فیلم ها را از اینترنت دانلود کرده و استفاده می کند.

عباسیان در پایان گفت: امیدوارم سازمان سینمایی، شورای عالی تهیه کنندگان و خانه سینما اگر به شبکه نمایش خانگی اهمیت می دهند به فکر حل مشکلات مالی این حوزه باشند در غیر این صورت درصد رایت فیلم های سینمایی کاهش پیدا می کند.