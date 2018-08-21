عملیات غافلگیر کننده یمنی ها ضد مزدوران آل سعود در الجوف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن در عملیاتی غافلگیرکننده در شمال غرب مرکز نظامی السلان در المصلوب استان الجوف ضربات مهلکی به مزدوران وابسته به آل سعود وارد کردند.

این منابع بیان کردند: در این عملیات شمار زیادی از مزدوران وابسته به آل سعود کشته و زخمی شدند.

خبر دیگر از یمن اینکه توپخانه ارتش و کمیته های مردمی یمن، مرکز تجمع نظامیان سعودی را در شرق جبل الدود در جیزان هدف قرار دادند.

منابع یمنی از عملیات موفق تک تیراندازان یمنی ضد نظامیان سعودی در جیزان هم خبر دادند.

از سوی دیگر سعودی ها نیز با موشک و توپخانه مناطق مسکونی را در صعده هدف قرار دادند.