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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

در دیدار با رئیس سازمان میراث فرهنگی مطرح شد

ادارات تورهای گردشگری برگزار می کنند

ادارات تورهای گردشگری برگزار می کنند

شیراز- نشست صمیمانه رییس سازمان میراث فرهنگی با فعالانه این حوزه در شیراز برگزار شد و طی آن فعالان گردشگری به بیان نکاتی پیرامون مسائل گردشگری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان فارس  در این نشست از فعالیت ادارات در زمینه برگزار تورهایی گردشگری توسط آنان گلایه کرد.

محمد فخری  بیان کرد: حال دفاتر خدمات مسافرتی فارس خوش نیست.

وی بیان کرد: ۲۰۰ دفتر در سطح استان فارس در حوزه خدمات مسافرتی فعال است که نزدیک به ۵ هزار نفر در آنها مشغول به کار هستند که باید گفت این افراد نیز در آستانه تعطیلی به سر می برند و یکی از دلایل آن نیز رقابت با دولت است.

در ادامه همتی رییس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی فارس نیز بیان کرد: کار اتحادیه اتصال هنرمندان به بازار فروش است.

وی گفت: در فارس ۲ هزار نیرو در این بخش به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول هستند.

رییس هیئت مدیره اتحادیه تعاونی های صنایع دستی فارس همچنین بیان کرد: در سفال و سرامیک  به ایتالیا و در کاشی هفت رنگ به عمان صادرات داریم.

کد مطلب 4381527

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