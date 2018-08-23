جزئیات تغییرات نرخ انواع ارز/ قیمت ۱۷ ارز بالا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (پنجشنبه یکم شهریورماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۳۸۶ ریال افزایش نسبت به روز سه شنبه ۵۴ هزار و ۴۳ ریال و هر یورو نیز با ۱۴۵ ریال رشد در مدت زمان مشابه ۴۸ هزار و ۵۲۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

براین اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶۴۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۶۲۰ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۰۶ ریال، روپیه هند ۶۰۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۴۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۳۰۳ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۹۰۸ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۲۱۰ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۳۱ ریال، لیر ترکیه ۶ هزار و ۸۵۳ ریال، روبل روسیه ۶۱۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۹ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۶۱۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۲۸ ریال، 10 روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۱۵ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۳۰۸ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۰۰ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۱۴۶ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۱۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۸هزار و ۱۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۳۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۴۱۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۲۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۷۹ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۴۸۰ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزش‌گذاری شد.