به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام وزیر بهداشت به سومین جشنواره فیلم «سلامت»، به شرح زیر است:

«در آستانه برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم سلامت، به عنوان عضوی از دولت دوازدهم که وظیفه‌اش ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز در حوزه بهداشت و سلامت جامعه است، مفتخرم که برگزاری مداوم این رویداد هنری با حجم قابل توجهی از تولیدات سینمایی و تلویزیونی همراه بوده. اکنون برگزاری جشنواره، مرحله ارزیابی و آخرین حلقه از فرایند مهمی است که طی آن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حمایت از تولید محصولات مختلف تصویری مرتبط با موضوع سلامت در کشور می‌پردازد.

جشنواره فیلم سلامت در روزهای آتی مهم‌ترین تولیدات در حوزه سلامت در بخش‌های سینمایی، مستند، کوتاه، دانشجویی و تلویزیونی را ارزیابی خواهد کرد. بخشی از تولیدات حاضر در این رقابت، محصولاتی است که با هدف‌گذاری ویژه حوزه سلامت به ویژه در راستای اجتماعی شدن آن تولید شده‌اند. خوش‌بختیم که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً برگزارکننده این رویداد نیست و توانسته‌ایم با گفتمان‌سازی در حوزه سلامت و جلب اعتماد و توجه ویژه هنرمندان گرامی به مقوله سلامت، بستر همراهی ایشان را با جریان خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان، فراهم و راهبرد کلان اجتماعی شدن سلامت را از مسیر و مجرای هنر هفتم به اهداف خویش نزدیک سازیم.

اقبال سینماگران به ویژه در حوزه فیلم کوتاه و مستند به این جشنواره و تلاش‌های دانشجویان و فیلم‌سازان آماتور برای ساخت آثار جذاب و شرکت در این رویداد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای حوزه سلامت برای تعامل با سینمای حرفه‌ای و هنری است. سینمایی که در طول سال‌های گذشته به صورت خودجوش و به واسطه درک بالای هنرمندان، آثاری در زمینه بیماری‌های واگیر، سلامت روان، پیشگیری، آسیب‌های اجتماعی، مسوولیت اجتماعی در حوزه سلامت و... تولید و متعهدانه‌ترین خدمات را به حوزه سلامت و مردم عرضه کرده است. اکنون زمان آن رسیده تا نظام سلامت نیز به سهم خود، زمینه فعالیت بهتر و بی‌دغدغه‌تر ایشان را در این عرصه فراهم نماید.

امید که در سال‌های پیشِ رو، شاهد ارتقای کمی و کیفی تولیدات تصویری در حوزه سلامت باشیم و فعالان حوزه تصویر متحرک نیز با توجه به گستره مخاطبان خود، بیش از پیش مسوولیت اجتماعی خویش را در زمینه سلامت جامعه با تولید آثار هنری باکیفیت ایفاء کنند. لازم به یادآوری است که اجتماعی شدن سلامت، راهبرد کلان وزارت بهداشت در دوره کنونی و اساسی‌ترین فلسفه ایجاد معاونت اجتماعی و ساختار آن در وزارت بهداشت بوده و با همت و تلاش بی‌وقفه همکاران این معاونت، به گفتمانی جدی در سطح جامعه و اهالی هنر تبدیل شده است.

همین جا از همه شما عزیزان پُرتلاش که این رویداد هنری را برای سومین سال متوالی با رشد کمی و کیفی درخور و شایسته رقم زدید، سپاس‌گزاری و قدردانی می‌نمایم و توفیق همگان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سید حسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»

سومین جشنواره فیلم سلامت با هدف نمایش آثار منتخب سینمایی، مستند و کوتاه ایرانی، با محوریت نقش سلامت در زندگی انسان و با شعار «سلامت برای همه؛ اجتماعی شدن سلامت» از ۱ تا ۵ شهریور ۹۷ به دبیری دکتر محمد کیاسالار در پردیس سینمایی چارسو شهر تهران برگزار می‌شود.