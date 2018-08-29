تلفیق هنر ایرانی و چینی در یک معبد باستانی با نقش اژدها

به گزارش خبرنگار مهر، معبد داش کسن نام ترکی معبدی در زنجان است که معنی فارسی آن «در سنگ بریده شده» است برای رفتن به این معبد باید ۵۱ کیلومتر از مرکز استان فاصله گرفت و منطقه ای سنگی را مشاهده کرد که بین صخره ها و گیاهان پوشیده شده است.

ایوان ها، نقوش برجسته و محوطه باستانی که روی صخره هایش نقش حجاری شده ای از اژدهاست یکی از آثار شاخص استان زنجان است که در سال ۱۳۵۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. هر آنچه که در این محوطه به جا مانده و قابل مشاهده است این احتمال را قوت می بخشد که متعلق به دوران ایلخوان مغول«ارغوان» پیش از گرایشش به دین اسلام است که اقدام به ساخت معبدی کرده بود.

در این مکان می توان تاثیر هنر ایران و چین را بر یکدیگر بیش از هر مکان دیگری مشاهده کرد این تاثیر از تلفیق طرح های اسلیمی و نقش اژدها قابل اثبات است. باستان شناسان بر این باورند که این مکان برای انجام مراسم آیینی مورد استفاده قرار می گرفته و بعدها به عنوان آرامگاه معرفی شد. حالا هر کسی که بخواهد در این باره پژوهشی انجام دهد، می تواند به مدارک موجود در آرشیو سازمان میراث فرهنگی مراجعه کند و اطلاعات بیشتری از این معبد و تاریخچه آن به دست بیاورد.

در کنار این محوطه باستانی سنگ های حجاری شده متعددی قابل مشاهده است که یا ر محفظه های شیشه ای قرار گرفته اند که از گزند آب و هوای این منطقه در امان باشند و یا در محوطه رها شده اند و قابل بازدید هستند. اینجا افرادی هستند که شبانه روز از این معبد باستانی و محوطه تاریخی محافظت می کنند هر روزه گردشگران زیادی به این منطقه می آیند به خصوص آخر هفته ها که از شهرهای اطراف برای دیدن این معبد تا استان زنجان می آیند.

این محوطه باستانی ورودی ندارد و امکانات رفاهی آن مانند سرویس های بهداشتی نیز کامل نیست به همین علت گردشگران این منطقه، خودشان را مجهز می کنند و با خودروی شخصی تا نزدیکی این محوطه می آیند به تازگی نیز جاده آن در دست تعمیر قرار گرفته است.

معبد داش کسن جزو جاذبه های گردشگری و تاریخی استان زنجان است که مدتهاست پژوهش باستان شناسی روی آن انجام نمی شود. از سوی دیگر هنوز هستند افرادی که ردی از ناهنجاری خود روی دیواره ها و صخره های این معبد باستانی به جا می گذارند ردی که نمی توان آن را به راحتی پاک کرد.