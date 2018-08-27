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۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۳۷

فولادگر در گفتگو با مهر:

وضعیت بازارخودرو مورد تایید مجلس نیست/دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

وضعیت بازارخودرو مورد تایید مجلس نیست/دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با انتقاد از تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواستار قیمت گذاری واقعی خودروها شد و گفت: تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار مورد تایید مجلس نیست.

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت آشفته بازار قیمت خودرو گفت: امروز خودرو به دو نرخ در بازار و کارخانه  عرضه می شود، قیمت کارخانه بر اساس تصمیم شورای رقابت تعیین  می شود.  خودروهایی که قیمت آنها توسط شورای رقابت تعیین می شود زیر ۵۰ میلیون تومان قیمت دارند و تولید آنها انحصاری است، مثل خودروی تیبا و پراید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خودروهای بالای ۵۰ میلیون نیز بر اساس نظر سازمان حمایت قیمت هایشان تا ۹.۶ درصد افزایش یافته است، مثل سمند و پژو پارس.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: قیمتی که خودرو بر اساس آن در کف بازار و بنگاهها معامله می‌شود قیمتی است که تفاوت زیادی با نرخ خودرو در کارخانه دارد. این تفاوت قیمت غیرقابل پذیرش است.

وی در تشریح علل تفاوت قیمت خودروها در کارخانه و در سطح بازار گفت: تقاضای خرید خودرو در بازار به شدت افزایش یافته و در مقابل آن عرضه خودرو توسط کارخانه افزایش نیافته است.

فولادگر افزود: طبق آماری که خودروسازان ارائه داده اند در چند ماه اول سال جاری عرضه خودرو نسبت به مشابه سال قبل افزایش یافته است اما به خاطر برخی مشکلات در تامین قطعات و مواد اولیه و نیازهای ارزی جهت تامین آنها میزان عرضه خودرو کاهش یافت.

عضو کمیسیون صنایع و معادن نقدینگی سرگردان را عامل افزایش تقاضای خودرو در بازار خواند و گفت: بخشی از موج نقدینگی سرگردان به بازار خودرو وارد شده و تاثیر اساسی بر تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار داشته است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: یکسری از قطعات خودرو فلزی، فولادی، مس و آلیاژی است و بخشی از قطعات نیز پلاستیکی است که از پتروشیمی‌ها تامین می شود. در بازار قیمت آلیاژها و  تولیدات پتروشیمی‌ها به دلیل  افزایش نرخ ارز، افزایش یافته و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو شده است.

وی تاکید کرد: اگر قرار است این افزایش قیمت‌ها در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار باشد بهتر است به صورت رسمی و قانونی انجام شود و ارزبَری هر خودرو مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس آن قیمت خودرو تعیین شود زیرا برخی خودروها وابستگی ارزی بیشتر و برخی وابستگی ارزی کمتری دارند.

فولادگر ادامه داد: باید افزایش قیمت خودروها بر اساس نظر دستگاه های نظارتی و قانونی انجام شود تا مبنای قیمت گذاری ها قرار گیرد. قیمت های موجود به هیچ وجه مورد تایید مجلس نیست.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: صنعت خودروی کشور باید از حالت انحصاری خارج شده و به سمت اصلاح ساختار رو بیاورد، اگر قرار است خصوصی سازی انجام شود باید به صورت واقعی باشد و پس از آن عرضه و تقاضا در قیمت گذاری ها مبنا قرار گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اصلاح ساختار انجام نشده و انحصار برداشته نشده است. باید به سمتی برویم که نهادهای «تنظیم‌گر بخشی» راه بیفتد و در هر بخش رگولاتورها تصمیم گیری کنند. در این صورت شورای رقابت حذف می شود و در بخش هایی که رقابت وجود دارد عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین می کند.

فولادگر تصریح کرد: مجلس به هیچ وجه موافق وضع موجود نیست و تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار مورد تایید مجلس نیست.

کد مطلب 4386119

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    نظرات

    • مجتبی IR ۱۷:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
      2 0
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      تو رو خدا این قدر به خودتون زحمت ندین که با چیزی مخالفت یا موافقت کنین. میترسیم خسته بشین
    • جلالی IR ۱۷:۵۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
      2 0
      پاسخ
      سلام، چگونه است که نمایندگان محترم مجلس به انبار و پارکینگ های این دو شرکت خودروساز توجهی ندارند؟ آیا وظیفه تعزیرات صرفا برای مردم عادی است؟ آیا قیمت تمام شده محصول صرفا برای کارگاه های کوچک است؟ چرا توجهی ندارند؟
    • IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
      1 0
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      نمايندگان شرکت هاي خودرویي و بازار آزاد اين گونه قيمت خودروهاي داخلي را با مسخره بازي و سرسام آور بالا ميبرند و با شرکتهاي خودرويی نهاني تباني کردند که مردم را ناراضي و عصباني کنند.
    • شهروند IR ۱۸:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
      0 0
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      نه قضيه گرانی خودرو نه مسكن نه برنج نه مرغ نه تخم مرغ نه لبنيات نه ارز نه سكه و.... هيچكدام در حرف مورد تاييد نيست اما نميدونم چرا هيچ عملی در جهت بهبود اوضاع از طرف هيچ مسئولی ديده نميشه!

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